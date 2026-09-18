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全聯最大店紀錄又要刷新！年底北台灣開新店、規模超越進德店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全聯大型店布局再升級，今年7月才開出目前規模最大的台中進德店，最大店紀錄年底就將再被刷新。全聯總經理蔡篤昌18日透露，今年底將在北台灣開出一間大型新店，賣場規模將超過600坪、超越台中進德店，並導入新的零售想法與做法。

全聯台中進德店今年7月開幕，一樓全聯賣場超過600坪，目前為全聯坪數最大門市。全棟共規畫地上四層，除全聯賣場外，也導入「全電器」、「全酒窖」、三井3C、震旦通訊等品牌，二樓規畫餐飲服務、三樓引進健身工廠，從過去以社區型超市為主，進一步朝大型複合店發展。

不過，最大店紀錄維持不到半年就將改寫。蔡篤昌表示，年底新店規模將超過600坪，超越台中進德店，再度刷新全聯最大店紀錄，新店將落腳北台灣。

全聯近年持續拓展大型店及複合店布局，截至進德店開幕時，全台已有4間500坪以上複合店。隨消費型態改變，全聯也逐步擴大門市功能，不再僅限於生鮮、乾貨及生活用品採買，並透過異業合作增加餐飲、3C、電器及運動等服務，擴大單一據點可涵蓋的消費需求。

蔡篤昌指出，零售業持續變化，新店也是嘗試新型態、新想法及新做法的重要場域。全聯近年持續展店，因此有機會在新據點測試不同商品及營運模式，甚至創造新的商機；相關模式經市場驗證後，未來既有門市進入改裝周期時，也能將適合的元素陸續導入。

面對線上、線下通路競爭加劇，蔡篤昌認為，不同零售業態各有市場，全聯主要服務周邊固定商圈，消費者重複到店頻率高，因此商品及店型仍須著重日常、高頻消費需求。透過大型新店持續測試新的商品與服務，也成為全聯調整實體門市布局的重要方向。

全聯 規模 布局 台灣 賣場 坪數

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