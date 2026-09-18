全聯搶家庭不開伙商機 熟食成下一成長引擎 未來不排除自建鮮食廠

全聯加速搶攻熟食與家庭不開伙商機。全聯總經理蔡篤昌18日表示，目前全台約有50家門市具備完整熟食製作設備，近期並開始發展門市自製便當；看好高齡化及消費者飲食習慣改變，全聯將持續投入資源發展熟食與調理商品，未來隨規模擴大，也不排除自建鮮食廠，進一步掌握商品品質與競爭力。

全聯今日攜手農業部漁業署推廣國產鰻魚，9月18日至10月15日推出3款國產鰻魚商品，旗下美味堂並與台灣高鐵合作推出聯名鰻魚便當。蔡篤昌表示，高鐵聯名便當上市以來銷售表現不錯，在原有便當銷售未減少下，帶動整體便當業績額外增加約兩成；目前也正與高鐵洽談，評估將聯名便當進一步導入高鐵站既有便當銷售據點。

蔡篤昌表示，全聯目前約有50家熟食門市，後場配置油炸鍋、烤箱等設備，可自行製作滷味、炸雞、烤雞及烤魚等商品。隨便當需求增加，這些門市也陸續開始發展自製便當，例如利用門市現烤魚製作烤魚便當，與由生鮮工廠生產、配送至門市的便當形成不同商品組合。

蔡篤昌指出，熟食是全聯近年持續發展的重要品類，目前仍在「練兵、找商品結構」，門市能否配置完整熟食設備，須視店舖規模、前後場空間等條件而定；未配置完整熟食設備的門市，也可透過中央工廠配送，增加熟食商品供應。

在全聯的生鮮布局中，蔡篤昌將商品分為魚、肉、蔬菜、水果、烘焙及調理六大類。他認為，全聯近年在魚、肉、蔬菜、水果持續強化商品力，相較之下，烘焙與調理仍有較大的發展空間，尤其台灣外食方便，但隨人口結構與生活型態改變，家庭對即食、即烹料理的需求正在增加，因此全聯將積極投入更多資源開發相關商品。

蔡篤昌表示，從外送市場也能看到新的需求。目前消費者透過外送平台多以餐廳飯、麵等餐點為主，但家庭除了購買魚、肉、蔬菜、水果，也有直接購買料理、菜餚的需求，這也是全聯認為仍有機會進一步開發的市場。

目前全聯北、中、南的鮮食生產主要與外部鮮食廠合作。被問及未來是否成立自有鮮食廠，蔡篤昌表示「有機會」，現階段仍在進行市場開拓與經營，未來若達到一定量體與規模，就有進一步投入的機會；尤其部分具策略性的品類若能自行掌握生產，在品質管控及競爭力上會更有優勢。

蔡篤昌表示，全聯發展熟食仍會從自身超市定位出發，便利商店主要服務個人即食需求，全聯則以家庭消費為核心，兩者滿足的需求不同。至於其他超市業者發展代客料理服務，全聯目前沒有跟進規畫，主要考量額外人工成本，現階段並不划算。