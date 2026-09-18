嘉義800多家未登工廠拚合法 僅266家取得特登「雙金」今年免繳

嘉義縣800多家未登記工廠合法化速度慢，目前僅266家取得特定工廠登記，為兼顧積極配合合法化業者權益，以及面臨國際經貿情勢及烏俄戰爭等影響，縣府今天公告，今年已納管及取得特定工廠登記業者，可免繳納管輔導金及營運管理金，已繳納者可延續至明年留抵。

工廠管理輔導法2020年起施行，未登記工廠應於施行日起20年內完成用地變更、建物合法化。縣府統計，嘉義縣共有800多家工廠申請納管及特定工廠登記，目前有266家取得特定工廠登記，合法登記占比不到4成，另34家提送用地變更計畫已有9家經核准。

經濟發展處說明，縣府配合經濟部5月18日修正發布「特定工廠登記辦法」第5、17、31條條文增加雙金減免調整方案，立即提報並經經濟部核定雙金減免方案後，正式對外公告嘉義縣已納管及取得特定工廠登記業者均免繳今年度納管輔導金及營運管理金。

縣府表示，今年已繳納者將自動留抵至明年應繳雙金，未繳納者依法仍須於明年3月19日前繳交當年度雙金。此外，縣府與議會持續討論及規畫利用雙金專戶，針對積極合法化業者研議多元補助方案，盼加速未登記工廠合法化，詳情可洽輔導服務專線05-3620438。