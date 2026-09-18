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加強離島通訊韌性！台馬四號海纜今落成啟用 連網速度更快、品質更穩

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數發部上午在連江縣白馬王公園舉行「台馬第四海纜完工啟用典禮」，行政院長卓榮泰、立法委員陳雪生、連江縣長王忠銘、連江縣議長張永江、中華電信執行副總楊慧琪等中央與地方關鍵推手出席典禮。記者馬瑞璿／攝影
數發部上午在連江縣白馬王公園舉行「台馬第四海纜完工啟用典禮」，行政院長卓榮泰、立法委員陳雪生、連江縣長王忠銘、連江縣議長張永江、中華電信執行副總楊慧琪等中央與地方關鍵推手出席典禮。記者馬瑞璿／攝影

過去深受斷網困擾的馬祖，今日終於迎來台馬四號海纜完工啟用。數位發展部今（18）日表示，前瞻基礎建設積極推動海纜、微波、衛星、高抗災基地台等多元通訊基礎建設，逐步建構「陸、海、空」備援架構，讓政府指揮、救災醫療及民眾通訊服務在突發狀況下仍能維持運作，提升整體通訊系統的韌性與應變能力。

數發部上午在連江縣白馬王公園舉行「台馬第四海纜完工啟用典禮」，行政院長卓榮泰、立法委員陳雪生、連江縣長王忠銘、連江縣議長張永江、中華電信執行副總楊慧琪等中央與地方關鍵推手皆出席典禮，見證馬祖通訊韌性建設的重要時刻。

數發部長林宜敬表示，過去馬祖曾遭遇過幾次嚴峻的斷纜考驗，面對極端氣候和地緣政治的雙重威脅，數發部秉持「備援再備援」的策略，擴充微波容量、布署衛星網路，以及補助電信業者新設海纜。今天台馬第四海纜啟用是增進國家數位韌性的新里程碑，把備援做足，就是應對突發狀況的最佳解方。

數發部說明，台馬第四海纜由數發部透過前瞻基礎建設計畫補助中華電信建置，從台灣本島連接馬祖東引、南竿及西莒，全長近300公里。隨著第四海纜加入運作，整體傳輸容量提升至約1.9Tbps，除擴大台灣、馬祖之間的通訊容量，也與既有台馬二號、三號海纜，以及微波、衛星系統共同形成多元通訊備援架構，進一步保障離島地區通訊服務的穩定運作。

數發部指出，台馬第四海纜在規劃階段即納入航道及漁撈活動等風險評估，為降低海纜遭船舶及漁撈作業損傷的風險，採用雙層鎧裝海纜，並以埋設深度2.5公尺為目標；同時導入結合人工智慧（AI）辨識與船舶自動識別系統（AIS）的海纜自動預警機制，並與海巡等相關單位合作，強化海纜安全防護。

隨著台馬第四海纜正式啟用，以及台澎四號、澎金四號海纜預計於今年底前陸續完工，離島地區的通訊備援能力將再提升。

數發部表示，將會持續投入通訊韌性建設，透過公私協力及跨部會合作，完善多元通訊基礎設施，強化離島通訊服務的穩定性與抗災能力，為離島居民打造更可靠的通訊環境。

海纜 韌性 離島

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