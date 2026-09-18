台澎四號、澎金四號拚年底完工 數發部打造陸海空備援

數位發展部今（18）日表示，台馬第四號海纜正式完工啟用，搭配OTN傳輸網路加入運作後，台馬間整體傳輸容量提升至約1.9Tbps，除擴充馬祖對外通訊量能，也與既有台馬二號、三號海纜，以及微波、衛星等系統形成多元備援。數發部表示，台澎四號、澎金四號海纜也預計今年底前陸續完工，持續強化離島通訊韌性。

數發部今日上午在連江縣白馬王公園舉行「台馬第四海纜完工啟用典禮」，行政院長卓榮泰出席，立法院委員陳雪生、連江縣長王忠銘、連江縣議長張永江、中華電信執行副總楊慧琪等亦出席，共同見證台馬第四海纜啟用。

數發部部長林宜敬表示，馬祖過去曾面臨斷纜考驗，面對極端氣候及地緣風險，數發部採取「備援再備援」策略，從海纜、微波到衛星擴充多元通訊量能，並透過補助電信業者新建海纜，逐步建立「陸、海、空」立體備援架構。另外，啟用後頻寬會變大，就可以做很多應用，其中最重要的就是遠距醫療，這對離島而言是一項跨時代的大進步。

此次台馬第四海纜由數發部透過前瞻基礎建設計畫補助中華電信建置，總建置費用約14.42億元，數發部補助約1.65億元，路線從台灣本島連接馬祖東引、南竿及西莒，全長近300公里。第四海纜加入後，將與台馬二號、三號海纜共同提供台馬間通訊服務，進一步提高整體網路備援能力。

在海纜安全方面，數發部表示，第四海纜在規劃階段即納入航道、漁撈活動及海底環境等風險評估，採雙層鎧裝海纜，並以埋設深度2.5公尺為目標，透過路徑調查避開不適合施工區域；另導入結合AI辨識及船舶自動識別系統（AIS）的海纜自動預警機制，並與海巡等單位合作，加強事前防護及事中應處。

除了增加海纜量能，數發部也同步強化海纜修復能力，推動「加速海纜修復3案」，補助約2,794萬元，將修復時間縮短至64至86天，低於國內海纜平均修復108天。

在「陸」的備援方面，數發部2023年至2026年度補助電信業者建置4對微波系統，包括北竿－新竹、東引－北竿、南竿－東莒及東莒－西莒，目前馬祖微波系統對外可提供12.6Gbps頻寬，高於平日流量高峰9.5Gbps；另補助建置12台5G基地台、增購1台行動基地台車，以及改善新台馬輪行動通訊訊號。

在「空」的備援方面，數發部已完成馬祖9處OneWeb低軌衛星及1處SES中軌衛星終端設備布建，並在北竿、東莒、西莒、東引設置OneWeb低軌衛星終端設備及ST-2小型高軌衛星固定地球電台，作為海纜備援；另規劃引進Amazon Leo低軌衛星，預計2027年第二季開始提供服務。

數發部表示，隨著台馬第四海纜啟用，以及台澎四號、澎金四號海纜預計今年底前完成，離島將逐步形成海纜、微波、衛星多路徑備援。未來也將持續透過公私協力及跨部會合作，完善陸、海、空通訊基礎建設，提升離島通訊服務穩定性及抗災能力。

除基礎建設外，數發部也透過電信普及服務機制，每年投入約1億元，補貼電信業者在南竿、北竿、莒光及東引等偏遠地區提供語音及數據服務；另補助連江縣10所中小學及公立圖書館數據通信接取服務，持續縮小離島數位落差。