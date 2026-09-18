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築間火鍋新品來了！520元爽吃金磚白蝦 30多種自助吧無限享用

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
築間餐飲集團此次首度參與經濟部國際貿易署委託外貿協會推動的「友邦食品國內通路推廣計畫」即日起至10月18日限時推出新品「金磚大蝦滿盛鍋」，新品套餐價520元。築間/提供
築間餐飲集團此次首度參與經濟部國際貿易署委託外貿協會推動的「友邦食品國內通路推廣計畫」即日起至10月18日限時推出新品「金磚大蝦滿盛鍋」，新品套餐價520元。築間/提供

隨著天氣逐漸轉涼，火鍋成為民眾日常用餐與親友聚會的熱門選擇，加上中秋節及雙十節連假接續登場，進一步帶動秋季聚餐商機。看準消費者對海鮮鍋物及優質水產品的需求持續提升，築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」首度選用來自友邦瓜地馬拉的「金磚白蝦」，以飽滿Q彈、鮮甜爽口的特色風味，為台灣消費者帶來全新的鍋物海鮮選擇。

築間（7723）餐飲集團此次首度參與經濟部國際貿易署委託外貿協會推動的「友邦食品國內通路推廣計畫」，透過串聯進口商、餐飲品牌及零售通路，協助友邦特色食品深入台灣消費市場。築間幸福鍋物將瓜地馬拉白蝦融入台灣民眾熟悉的火鍋用餐情境，不僅讓消費者能更便利地品嚐友邦優質食材，也藉由全台餐飲通路的推廣能量，提升友邦食品在台灣市場的能見度。

隨著消費者愈加重視食材品質、來源及生產履歷，白蝦已成為火鍋、燒烤中廣受歡迎的重要食材。瓜地馬拉西臨太平洋，擁有充足日照、潔淨水域，以及超過40年的白蝦養殖經驗，具備發展優質水產品的良好條件。此次選用的「金磚白蝦」，具有蝦體飽滿厚實、肉質緊實Q彈及滋味鮮甜等特色，並取得BAP三星認證及HACCP食品安全認證，從養殖、生產到供應鏈管理，皆具備品質穩定、全程可追溯及永續養殖等優勢，也是近年瓜地馬拉輸台成長表現亮眼的特色產品之一。

為迎接中秋節及雙十節連假聚餐熱潮，築間幸福鍋物於即日起至10月18日限時推出新品「金磚大蝦滿盛鍋」，新品套餐價520元。餐點以金磚白蝦為主角，呈現鮮甜海味與彈牙口感，並可搭配鮮蔬、火鍋料、海鮮滑、冰品及飲品等超過30種自助吧品項，滿足消費者對豐富選擇及飽足感的需求，打造適合家庭、親友及同事聚餐的海鮮鍋物新選擇。

築間餐飲集團表示，此次與友邦食品推廣計畫合作，不只是新品食材的導入，更希望透過餐飲通路與消費者建立直接連結，讓優質友邦食材真正走進台灣民眾的日常生活。藉由消費者實際品嚐來自瓜地馬拉的優質白蝦，進一步認識友邦特色海味與水產養殖成果，同時也為台灣餐桌增添更多元、美味的新選擇。

火鍋 金磚 築間

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