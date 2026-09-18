快訊

高雄男大生20多刀猛刺8旬臥床嬤收押 檢警：顯有致死強烈動機

習近平驚傳身體出狀況！俄媒曝光畫面「還原真相」

iPhone 18 Pro全色系實際顏色一次看！勃根地紅耐看、冰川藍陽光照映會變色

聽新聞
0:00 / 0:00

全家從三強競逐中勝出！再拿6年經營權 口湖休息站明年大改造

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
口湖休息站的全家便利商店。全家／提供
口湖休息站的全家便利商店。全家／提供

全家（5903）持續擴大特殊商場版圖，近日從三家業者競逐中勝出，再度取得台61線口湖休息站下一個6年經營權，並預計明年啟動「口湖2.0」升級計畫，全面升級餐飲、空間及休憩服務。全家目前已累積29座特許經營商場，布局服務區、車站、校園及科技廠辦等特殊場域。

全家表示，口湖休息站既有經營規模約150坪，過去營運年均營收超過5,000萬元。隨國旅型態及旅客需求改變，休息站功能也從單純提供交通休憩，逐步朝結合餐飲、購物、地方特色及旅遊體驗的複合式商場發展。

此次取得下一個6年經營權後，全家規劃明年啟動「口湖2.0」，以「網聚幸福，匯聚口湖」為核心，從商場服務、空間體驗及在地串聯三大面向進行升級。

其中，商場服務將導入便利商店、多元餐飲，並增加雲林在地特色商品及伴手禮；空間設計則融入口湖具代表性的漁網文化，打造特色景觀，同時強化親子友善、休憩及旅遊補給服務。全家也將與地方政府、在地職人及小農品牌合作，透過特色市集、聯名商品及物產活動，增加休息站與地方產業的連結。

全家近年持續拓展特殊商場，目前已累積29座特許經營商場，場域橫跨服務區、車站、校園及科技廠辦。全家指出，未來將持續運用不同場域累積的營運經驗及旅客需求，整合商品、服務與在地資源，擴大特殊商場布局。

迎接2026雲林國際偶戲節，全家也再度與雲林縣政府合作，9月19日起在雲林18間指定門市推出偶戲節限定杯套；9月19日至10月31日，口湖休息站指定美食及伴手禮櫃位單筆消費滿1,288元贈限定保冷袋，滿888元贈限定飲料提袋，滿588元則可優惠加價購偶戲節T-shirt，贈品數量有限。

此外，口湖休息站地標「鹿逍遙」迎接周年，全家與交通部公路局雲嘉南區養護工程分局9月19日舉辦周歲活動；9月19日至10月31日另推出指定任務，民眾完成活動即可獲得Let’s Café中杯經典美式咖啡一杯，數量有限、送完為止。

經營權 全家 台61線

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

迎國際咖啡日！全家Let’s Café聯名滑板小狗 限時推咖啡第2杯半價

7-ELEVEN CITY CAFE推黑糖粉粿冬瓜拿鐵 OPEN! FUNLAND台北首店曝光

遠東Garden City全區拼圖到位 吸75%新客成台北零售新熱區

吳昕陽：新光三越台中中港店今年拚重返百貨店王！全年營業額衝千億

相關新聞

全家從三強競逐中勝出！再拿6年經營權 口湖休息站明年大改造

全家（5903）持續擴大特殊商場版圖，近日從三家業者競逐中勝出，再度取得台61線口湖休息站下一個6年經營權，並預計明年啟動「口湖2.0」升級計畫，全面升級餐飲、空間及休憩服務。全家目前已累積29座特許經營商場，布局服務區、車站、校園及科技廠辦等特殊場域。

房市管制鬆綁 李同榮：軟中帶硬「量能回溫、價難翻多」

房市信用管制兩大鬆綁，包括自然人第二戶購屋貸款最高成數由六成提高至七成，但仍不得有寬限期；以及取消購地貸款須切結於一定期間內動工興建的規定。房市趨勢專家李同榮認為，此次央行政策微調，可以用四個字形容「軟中帶硬」，預期政策效應則是「量能回溫、價難翻多」。未來房市走勢則應關注「政策輪動、信心輪動、資金輪動」三大變化。

iPhone 18 Pro開賣 電信三雄頭香有熟面孔

iPhone 18 Pro系列今天開賣，電信三雄門市吸引果粉排隊搶買，奪中華電頭香的民眾事先參與線上抽籤，並在昨晚11時...

央行真鬆綁？李同榮：政策軟中帶硬 房價不會反彈

房市趨勢專家李同榮表示，央行此次政策調整，可用四個字形容：「軟中帶硬」，預期政策效應是「量能回溫、價難翻多」。

細胞治療邁向個人化時代 富禾生醫攜國際專家聚焦精準醫療產業化

富禾生醫（7773）近日舉辦「創新免疫細胞治療技術高峰會」，邀請馬來西亞整合與跨學科醫學促進協會（MAAFIM）理事長、馬六甲PutraSpecialist Hospital婦科腫瘤客座顧問醫師Vijaendreh Subramaniam及國際細胞與基因治療協會（ISCT）理事長、Kiji Therapeutics聯合創辦人暨執行長Miguel Forte共同探討腫瘤精準醫療及全球細胞治療的最新發展與趨勢。

店王之爭 新光三越強碰101…集團今年營業額衝千億大關

新光三越台中中港店今年力拚重返「店王」，集團全年營業額將衝1,000億元。新光三越副董事長暨總經理吳昕陽昨（17）日表示，去年全年集團營業額約830億元，因台中中港店營運持續恢復，今年將力拚重返全台百貨店王，全年營運衝千億大關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。