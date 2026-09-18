全家從三強競逐中勝出！再拿6年經營權 口湖休息站明年大改造

全家（5903）持續擴大特殊商場版圖，近日從三家業者競逐中勝出，再度取得台61線口湖休息站下一個6年經營權，並預計明年啟動「口湖2.0」升級計畫，全面升級餐飲、空間及休憩服務。全家目前已累積29座特許經營商場，布局服務區、車站、校園及科技廠辦等特殊場域。

全家表示，口湖休息站既有經營規模約150坪，過去營運年均營收超過5,000萬元。隨國旅型態及旅客需求改變，休息站功能也從單純提供交通休憩，逐步朝結合餐飲、購物、地方特色及旅遊體驗的複合式商場發展。

此次取得下一個6年經營權後，全家規劃明年啟動「口湖2.0」，以「網聚幸福，匯聚口湖」為核心，從商場服務、空間體驗及在地串聯三大面向進行升級。

其中，商場服務將導入便利商店、多元餐飲，並增加雲林在地特色商品及伴手禮；空間設計則融入口湖具代表性的漁網文化，打造特色景觀，同時強化親子友善、休憩及旅遊補給服務。全家也將與地方政府、在地職人及小農品牌合作，透過特色市集、聯名商品及物產活動，增加休息站與地方產業的連結。

全家近年持續拓展特殊商場，目前已累積29座特許經營商場，場域橫跨服務區、車站、校園及科技廠辦。全家指出，未來將持續運用不同場域累積的營運經驗及旅客需求，整合商品、服務與在地資源，擴大特殊商場布局。

迎接2026雲林國際偶戲節，全家也再度與雲林縣政府合作，9月19日起在雲林18間指定門市推出偶戲節限定杯套；9月19日至10月31日，口湖休息站指定美食及伴手禮櫃位單筆消費滿1,288元贈限定保冷袋，滿888元贈限定飲料提袋，滿588元則可優惠加價購偶戲節T-shirt，贈品數量有限。

此外，口湖休息站地標「鹿逍遙」迎接周年，全家與交通部公路局雲嘉南區養護工程分局9月19日舉辦周歲活動；9月19日至10月31日另推出指定任務，民眾完成活動即可獲得Let’s Café中杯經典美式咖啡一杯，數量有限、送完為止。