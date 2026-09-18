百年海軍將官官舍重生 公辦都更跨區出資修老屋獲獎

台北市歷史建築「海軍將官官舍」修復再利用工程，透過公辦都更引入民間資金修復歷史建築，並將老屋活化為教育及社區使用空間，獲選「2026台北老屋新生大獎-BEST 10」。北市住都中心表示，本案首創跨基地、跨區域的文化保存模式，讓公辦都更不只更新建築，也能成為保存文化資產的工具。

「海軍將官官舍」位於台北市中正區泰安街，已有近百年歷史，過去曾是馬紀壯、蔣謙及黎玉璽等將軍居所，也是台北市少數留存的洋式風格高級官舍群，周邊另有日式宿舍群，具有歷史、文化及人物價值。

不過，官舍因年久失修，一度出現嚴重漏水、木構腐朽及地基下陷等問題，甚至面臨拆除危機，當地里長及居民也長期關注保存議題。

台北住都中心擔任「松山民權東公辦都更案」實施者後，透過公辦都更機制推動跨基地、跨區域文化保存，並在招商文件中要求，由出資者冠德建設提供海軍將官官舍文資修復工程經費，再由台北住都中心委託林雅萍建築師事務所負責規劃設計及監造、鋼成營造負責施工，完成官舍修復。

修復後的官舍不只保存下來，也進一步導入新的使用功能。透過空間重新規劃，部分場域轉型為美術、科學教室及教師資源空間，讓歷史建築直接融入教育使用，學生可以在原有木地板及庭院環境中上課。

園區也進一步打開部分圍牆，保留基地內老樹，並釋出部分空間作為社區走廊。其中，黎玉璽將軍官舍、上士侍從官官舍及公共活動空間，規劃作為幼兒園及城東故事空間，並辦理城東歷史導覽、名人講座、故事屋、海事夏令營及英語文化教育等活動，讓歷史建築與周邊社區產生更多連結。

在修復工程方面，團隊依循「最小干預」及「可逆性」原則，保存原有黑瓦及木構架，同時導入現代補強工法，在保留歷史建築特色之餘，也兼顧後續作為教學空間使用的安全需求，最終獲得「2026台北老屋新生大獎-BEST 10」肯定。

台北住都中心表示，公辦都更不只是拆除重建，也能結合文化資產保存與再利用。未來將持續推動公辦都市更新，透過公私協力，在改善居住環境的同時，保留城市文化記憶。