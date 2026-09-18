通風、放鳳梨皮沒用！信義房屋居住講座 破解住宅三大痛點

甲醛釋放期可長達3至15年、下雨才漏水多半是防水層老化。信義居家日前舉辦「居住生活講座」，邀集室內環境、防水工程與智慧裝修專家，針對甲醛、漏水與高齡照護三大痛點提出解方。

居家環境安全與生活品質息息相關，無論是新屋裝修或舊屋維護，在不同階段都可能面臨隱形挑戰。此次講座提出的解方包含專業去除揮發物、科技定位漏水病灶，以及智慧設備輔助高齡安居，協助民眾建立正確觀念，打造全方位安心空間。

針對裝修常見的有機揮發物，2026信義居家認證合作廠商妙健環境科技指出，甲醛被世界衛生組織列為一級致癌物，釋放期可達3至15年。許多人以為通風、放鳳梨皮或使用空氣清淨機就能去除，其實這只能處理空氣中的游離甲醛，無法根除源頭；即便選用「綠建材」，若大量疊加建材與軟裝，總濃度依然可能超標。想要徹底治理，須由專業團隊透過高溫誘出、長效塗料吸附分解與紫外線光淨化等工序，才能達到長效防護效果。

除了空氣品質，中古屋常見的漏水問題也讓人困擾。2026信義居家認證合作廠商抓漏師防水有限公司分析，漏水成因主要分為管線破損與防水層失效兩大類。民眾可先透過滲漏頻率初步判斷：若是持續性漏水，多半是給水或排水管線破損；若是下雨才漏，則多與外牆、窗框或頂樓防水層老化有關。有別於傳統破壞性鑿牆盲測，現代科技抓漏能運用高規格儀器精準定位，並提供數據與影像佐證，不僅大幅縮小施工範圍，也顯著提升修繕效率與精準度。

隨著台灣邁入超高齡社會，高齡者的居家防護需求日益增加。2026信義居家認證合作廠商曼綸室內裝修設計公司表示，長者意外多發生於浴室與臥房，傳統求救按鈕常因距離受限而無法即時發揮作用。目前業界已引進無須穿戴且無鏡頭的「毫米波雷達感測器」，可進行24小時跌倒偵測、呼吸監測與臥離床狀態紀錄，在完善保護隱私的前提下，運用智慧科技落實長照防護，升級樂齡住宅的安全機能，並兼顧長輩的居住生活品質。

信義居家表示，信義企業集團長期關注民眾居住大小事，透過信義生態圈串聯買賣屋後的裝修、搬家、清潔、修繕與生活金融等一站式服務，並嚴格篩選優質廠商，陪伴民眾應對各階段的居住需求。未來信義生態圈將持續舉辦各類居住講座，落實企業社會責任，帶動社區邁向安全、舒適的永續生活環境。

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