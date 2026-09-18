快訊

高雄男大生20多刀猛刺8旬臥床嬤收押 檢警：顯有致死強烈動機

習近平驚傳身體出狀況！俄媒曝光畫面「還原真相」

iPhone 18 Pro全色系實際顏色一次看！勃根地紅耐看、冰川藍陽光照映會變色

聽新聞
0:00 / 0:00

通風、放鳳梨皮沒用！信義房屋居住講座 破解住宅三大痛點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義居家舉辦「信義居住生活講座」聚焦居住安全，協助民眾建立正確觀念，打造全方位安心空間。圖:信義房屋提供
信義居家舉辦「信義居住生活講座」聚焦居住安全，協助民眾建立正確觀念，打造全方位安心空間。圖:信義房屋提供

甲醛釋放期可長達3至15年、下雨才漏水多半是防水層老化。信義居家日前舉辦「居住生活講座」，邀集室內環境、防水工程與智慧裝修專家，針對甲醛、漏水與高齡照護三大痛點提出解方。

居家環境安全與生活品質息息相關，無論是新屋裝修或舊屋維護，在不同階段都可能面臨隱形挑戰。此次講座提出的解方包含專業去除揮發物、科技定位漏水病灶，以及智慧設備輔助高齡安居，協助民眾建立正確觀念，打造全方位安心空間。

針對裝修常見的有機揮發物，2026信義居家認證合作廠商妙健環境科技指出，甲醛被世界衛生組織列為一級致癌物，釋放期可達3至15年。許多人以為通風、放鳳梨皮或使用空氣清淨機就能去除，其實這只能處理空氣中的游離甲醛，無法根除源頭；即便選用「綠建材」，若大量疊加建材與軟裝，總濃度依然可能超標。想要徹底治理，須由專業團隊透過高溫誘出、長效塗料吸附分解與紫外線光淨化等工序，才能達到長效防護效果。

除了空氣品質，中古屋常見的漏水問題也讓人困擾。2026信義居家認證合作廠商抓漏師防水有限公司分析，漏水成因主要分為管線破損與防水層失效兩大類。民眾可先透過滲漏頻率初步判斷：若是持續性漏水，多半是給水或排水管線破損；若是下雨才漏，則多與外牆、窗框或頂樓防水層老化有關。有別於傳統破壞性鑿牆盲測，現代科技抓漏能運用高規格儀器精準定位，並提供數據與影像佐證，不僅大幅縮小施工範圍，也顯著提升修繕效率與精準度。

隨著台灣邁入超高齡社會，高齡者的居家防護需求日益增加。2026信義居家認證合作廠商曼綸室內裝修設計公司表示，長者意外多發生於浴室與臥房，傳統求救按鈕常因距離受限而無法即時發揮作用。目前業界已引進無須穿戴且無鏡頭的「毫米波雷達感測器」，可進行24小時跌倒偵測、呼吸監測與臥離床狀態紀錄，在完善保護隱私的前提下，運用智慧科技落實長照防護，升級樂齡住宅的安全機能，並兼顧長輩的居住生活品質。

信義居家表示，信義企業集團長期關注民眾居住大小事，透過信義生態圈串聯買賣屋後的裝修、搬家、清潔、修繕與生活金融等一站式服務，並嚴格篩選優質廠商，陪伴民眾應對各階段的居住需求。未來信義生態圈將持續舉辦各類居住講座，落實企業社會責任，帶動社區邁向安全、舒適的永續生活環境。

信義居家

先線上篩選再到現場 信義房屋數位科技助買家酷暑省時看房

信義房屋45周年喊話「保持初心」2030願景曝光

講座 鳳梨 信義房屋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蟑螂最怕這種環境！日殺蟲龍頭揭5NG避坑指南 搞錯這步恐蟲害大爆發

新北「老宅延壽計畫」申請踴躍 首波說明會9月21日永和開跑

為親子共食嚴格把關！空間與效率完美解答 多功能雙享鍋重塑餐桌日常

北市928檔期唯一百億大案「敦北序」開工 賴建程：每坪開價低於區域均價

相關新聞

全家從三強競逐中勝出！再拿6年經營權 口湖休息站明年大改造

全家（5903）持續擴大特殊商場版圖，近日從三家業者競逐中勝出，再度取得台61線口湖休息站下一個6年經營權，並預計明年啟動「口湖2.0」升級計畫，全面升級餐飲、空間及休憩服務。全家目前已累積29座特許經營商場，布局服務區、車站、校園及科技廠辦等特殊場域。

房市管制鬆綁 李同榮：軟中帶硬「量能回溫、價難翻多」

房市信用管制兩大鬆綁，包括自然人第二戶購屋貸款最高成數由六成提高至七成，但仍不得有寬限期；以及取消購地貸款須切結於一定期間內動工興建的規定。房市趨勢專家李同榮認為，此次央行政策微調，可以用四個字形容「軟中帶硬」，預期政策效應則是「量能回溫、價難翻多」。未來房市走勢則應關注「政策輪動、信心輪動、資金輪動」三大變化。

iPhone 18 Pro開賣 電信三雄頭香有熟面孔

iPhone 18 Pro系列今天開賣，電信三雄門市吸引果粉排隊搶買，奪中華電頭香的民眾事先參與線上抽籤，並在昨晚11時...

央行真鬆綁？李同榮：政策軟中帶硬 房價不會反彈

房市趨勢專家李同榮表示，央行此次政策調整，可用四個字形容：「軟中帶硬」，預期政策效應是「量能回溫、價難翻多」。

細胞治療邁向個人化時代 富禾生醫攜國際專家聚焦精準醫療產業化

富禾生醫（7773）近日舉辦「創新免疫細胞治療技術高峰會」，邀請馬來西亞整合與跨學科醫學促進協會（MAAFIM）理事長、馬六甲PutraSpecialist Hospital婦科腫瘤客座顧問醫師Vijaendreh Subramaniam及國際細胞與基因治療協會（ISCT）理事長、Kiji Therapeutics聯合創辦人暨執行長Miguel Forte共同探討腫瘤精準醫療及全球細胞治療的最新發展與趨勢。

店王之爭 新光三越強碰101…集團今年營業額衝千億大關

新光三越台中中港店今年力拚重返「店王」，集團全年營業額將衝1,000億元。新光三越副董事長暨總經理吳昕陽昨（17）日表示，去年全年集團營業額約830億元，因台中中港店營運持續恢復，今年將力拚重返全台百貨店王，全年營運衝千億大關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。