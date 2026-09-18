iPhone 18 Pro開賣 電信三雄頭香有熟面孔

iPhone 18 Pro系列今天開賣，電信三雄門市吸引果粉排隊搶買，奪中華電頭香的民眾事先參與線上抽籤，並在昨晚11時來排隊；台灣大頭香再由黃先生連3年拿下，提前34小時卡位，今年遠傳門市排第一的吳先生4年前也搶過頭香。

蘋果年度新機iPhone 18 Pro系列今天在台開賣，由於台灣民眾購機多數以綁約為主，預料電信通路仍是人氣與買氣的主要指標，加上電信門市均盛大舉辦首賣活動，並祭出容量升級、再送一隻或專案價折價等豐厚獎項，年年吸引果粉排隊搶買。

中華電信在台北東區服務中心舉行首賣會，為避免果粉漏夜排隊，提前抽出「首賣會現場加碼抽」80名果粉，並在今天7時前報到，可獲得首賣會現場抽獎資格。獲得序號第1名的是自由業、家住桃園的廖先生，他幸運中籤，並在昨晚11時30分來排隊，鎖定iPhone 18 Pro冰川藍1TB。

台灣大今年把蘋果首賣會現場打造為沉浸式Apple宇宙，集結各項Apple產品，呈現一站式體驗，由台灣大總經理林之晨領軍Fubon Angels應援。今年台灣大哥大iPhone首賣會頭香再由黃先生拿下，連3年拔得頭籌。

黃先生目前身份是學生，他表示，從高中申辦人生第一個門號起一路使用至今，也是台灣大13年老用戶，第一支智慧型手機就是iPhone 4S，成為忠實果粉，笑稱自己是「蘋果原住民」。

為完成「頭香三連霸」，黃先生從雲林搭高鐵北上，16日晚間10時便抵達台北文創myfone門市外，提前34小時卡位，還準備帳篷、桌椅、電腦一應俱全，排隊期間不耽誤遠端學習與工作，他鎖定512GB、勃根地紅iPhone 18 Pro，預計申辦月租1399元方案，也計劃再購入摺疊機iPhone Duo。

遠傳在台北資訊園區門市舉辦開賣活動，搶得頭香的民眾是吳先生，他是遠傳十多年老客戶，4年前買iPhone 14 Pro的時候就搶過遠傳門市頭香，剛好4年後合約到期，今年又搶到頭香，預計申辦iPhone 18 Pro黑色，月付方案1399元。