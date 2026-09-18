細胞治療邁向個人化時代 富禾生醫攜國際專家聚焦精準醫療產業化

富禾生醫（7773）近日舉辦「創新免疫細胞治療技術高峰會」，邀請馬來西亞整合與跨學科醫學促進協會（MAAFIM）理事長、馬六甲PutraSpecialist Hospital婦科腫瘤客座顧問醫師Vijaendreh Subramaniam及國際細胞與基因治療協會（ISCT）理事長、Kiji Therapeutics聯合創辦人暨執行長Miguel Forte共同探討腫瘤精準醫療及全球細胞治療的最新發展與趨勢。

富禾生醫董事長趙毅開場表示，富禾生醫近幾年進入技術與研究成果的豐收期。2024年起已陸續發表13篇精準診斷及再生醫療技術研究論文，並取得15項全球發明專利授權；2025年更與台北榮總進行臨床試驗合作。隨著技術與臨床驗證逐步完善，富禾生醫也奠定推動技術授權及國際合作的基礎。

布局新型細胞治療技術 探索多元免疫作用機制

富禾生醫創辦人暨總經理李建謀聚焦富禾生醫於再生醫療的布局。他表示，從細胞治療至外泌體技術，研發團隊已開發出多元細胞及相關衍生產品，並建立技術平台模式。

李建謀說明，EBaT8細胞技術是鎖定EBV（Epstein-Barr virus）引起的相關腫瘤，運用富禾生醫一站式專一性T細胞培養平台製備出對能辨識EBV相關抗原的專一性T細胞。該技術能在擴增細胞數量同時強化其免疫攻擊力，解決傳統製備技術耗時長、細胞活性不穩定的限制。目前已進入一至二a期臨床試驗。

另一項ACC（Antibody-Conjugated Cell）技術，以TCRγδ T細胞為基礎，經 IL-12、IL-18 體外擴增後，結合適體（Adaptir）技術形成抗體-細胞連接體，將細胞精準導向並強化殺傷腫瘤。

富禾生醫自行研發的Phyduxon-T細胞，同時具備「殺傷癌細胞」與「抗原呈現」兩大特性，展現先天免疫與後天免疫串聯的潛力。Phyduxon-T細胞衍生的外泌體PhyTexome亦經研究證實可調節免疫細胞功能與腫瘤毒殺能力，具有應用於特定疾病治療的潛力。

從「腫瘤中心」走向「整體免疫環境」

Dr. Vijaendreh Subramaniam以「整合腫瘤學的精準診斷與細胞療法」為題分享，他指出癌症治療思維從過去以腫瘤本身為核心(Tumor-centric)的模式，逐漸轉為思考腫瘤與人體整體環境間的關係，自2024年起與富禾生醫合作將個人化精準醫療技術導入臨床應用，並從實際臨床案例觀察患者腫瘤狀態與免疫功能變化，累積個人化醫療應用經驗。

針對個人化細胞治療成本較高的問題，Dr. Vijaendreh Subramaniam表示，透過精準醫療與患者分層，將資源優先提供給最可能受益的患者。隨著製程標準化、自動化及規模化發展，進一步降低製造成本，提升治療可及性。

全球細胞與基因治療快速發展 關鍵是「把正確治療給正確患者」

Dr. Miguel Forte以「Cell and Gene Therapy status: From the 3-body problem to the evolving geography」為題分享。他指出，歐洲及全球政府持續的支持，正驅動生技產業邁向精準醫療新紀元。

Dr. Miguel Forte表示，從細胞工程、基因編輯到新型細胞治療平台，相關技術正持續提升治療的精準度與個人化程度；然而，真正走向臨床與市場，仍須克服製造一致性、規模化、成本及臨床證據等挑戰。

Dr. Miguel Forte強調，技術雖然重要，但關鍵是能否將其轉化為具實質臨床效益的治療方法。因此，臨床證據非常重要。

李建謀總結，細胞治療產業化的關鍵，在於Cost、Risk與Benefit之間取得平衡。富禾生醫以精準診斷為起點，串聯免疫分析、細胞治療與再生醫療技術，持續探索從「精準評估」到「個人化治療」的完整醫療應用。