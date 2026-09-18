外送專法 產學說出痛點

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）上路近兩個月，Uber Eats昨（17）日公布上路後六周觀察數據，直指疊單時間重複計酬是外送成本上升的最大主因，呼籲政府檢視法令影響。法律專家也指出，專法疊單計價方式使外送市場出現「四輸」亂象。

銓威法律事務所資深顧問林柏翰指出，若立法僅以傳統勞動思維，硬套入新型態平台經濟，立法機關應正視專法造成亂象，重新設計計價機制，特別是針對疊單之重疊路段制定合理的折讓係數，授權平台依客觀數據建立延誤及違約之規範基準，不要讓法條扭曲為降低產業動能的「惡法」。

他指出，外送專法目前最大爭點就是「疊單」（順路派送多筆訂單）計算報酬方式，原本是平台經濟藉由演算法達到規模經濟、提高配送效率的多贏模式，但主管機關堅持疊單需獨立按訂單計費，形同要求平台在重疊的路程中給付兩倍以上的工時薪資，構成民法雙務契約架構下的「給付與對價失衡」，也誘發部分外送員「以時間最大化換取高額報酬」的道德風險。

Uber Eats數據顯示，因每個地點的外送時間重複疊加，導致30分鐘的外送時間可能累計以60分鐘計酬，每趟外送成本較去年同期增加40%。

另外，專法上路後六周，外送員每小時平均報酬達420元，年增27%，高於法定最低工資71%，每筆訂單平均有25元來自重複計時。部分外送員更出現「非疊單不接」、挑單還慢送的現象，全職外送員每周工時平均下滑39%，因為不需要積極跑單也能達到高報酬。

林柏翰表示，在法規強行限制下，外送平台修改派單演算法，減少或排除疊單機制，成本反映在調漲外送費、縮減會員優惠，卻出現外送員到餐廳空等或挑訂單，消費者付費提高、訂單卻拖延的市場亂象。

他指出，立法宣稱兼顧「外送員、平台、合作店家、消費者」四方權益，實則側重外送員權益給付與對平台的限制，行政執行上出現「法律授權明確性不足」缺陷：當平台嘗試依契約機制處分嚴重拖單或違反服務品質的外送員時，主管機關屢次以個案介入否定，平台無所適從，消費者權益也受衝擊。