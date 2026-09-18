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中石化事業轉型 加速度
中石化（1314）新任董事長葛樹人昨（17）日表示，面對主力產品己內醯胺（CPL）持續虧損，公司將調降產銷規模、控制損失，並加速轉進AI資料中心、新能源及半導體材料等領域。
葛樹人今年6月接任董座，提出「改善營運、強化財務、活化資產及審慎發展新事業」四大方向。其中，頭份廠將率先轉型，與AI資料中心合作夥伴已進入最後協商階段，預計加速推進。
頭份廠占地約8.7萬坪，鄰近新竹科學園區及半導體聚落，並擁有既有饋線、燃氣發電機組與公用設施，燃氣機組預計今年正式發電。AI資料中心第一期規畫5MW，第二期增至50MW，第三期上看155MW，後續將視市場需求分階段建置。
中石化也將活用廠內冷卻及廢水處理設備，資料中心初期採氣冷，後續規畫導入水冷；精細化工廠則擬出售，目前有科技業者表達興趣。
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