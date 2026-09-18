中石化事業轉型 加速度

彭博引述知情人士報導，長榮航正評估向空中巴士及波音追加採購24架大型客機，用於汰換波音777-300ER並擴充運力，預計未來數月內拍板；若確定下單，將是既有廣體客機訂單之外，再啟動一波跨越十年的機隊投資。

2026-09-18 01:14