亞太航空掀新一輪軍備競賽

全球航空業掀起大型購機潮，大韓航空16日敲定總值450億美元、共103架波音飛機的採購案，國泰航空、澳洲航空也評估大筆訂單；台灣則由長榮航（2618）、華航及星宇航空同步擴充機隊，加入亞太航空新一輪軍備競賽。

華航已訂購24架波音787系列，鎖定歐美長程航網。

星宇航空維持全空中巴士策略，現有A350-900主攻跨太平洋航線，A350-1000訂單則由八架增至18架，首架今年交付，新增十架預計自2031年起到位。

長榮航則在既有A350-1000及787系列訂單之外，再傳評估追加24架大型客機，顯示三大國籍航空都已將機隊投資延伸至下一個十年。