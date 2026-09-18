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長榮航評估購24架大客機

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者邱馨儀黃淑惠／綜合報導

彭博引述知情人士報導，長榮航（2618）正評估向空中巴士及波音追加採購24架大型客機，用於汰換波音777-300ER並擴充運力，預計未來數月內拍板；若確定下單，將是既有廣體客機訂單之外，再啟動一波跨越十年的機隊投資。

針對這項消息，長榮航昨（17）日表示，該公司機隊採購係依據市場需求、整體營運發展、機隊汰舊換新及航網布局需求，持續進行規劃，最後仍待董事會決議。

據了解，長榮航目前仍在比較空中巴士與波音提出的方案，尚未作成最後決定，也不排除暫緩採購。這批新機希望自2030年代中期起陸續交付，顯示此次評估並非因應短期市場需求，而是提前布局下一世代長程機隊。

長榮航目前營運客、貨機共89架，其中777-300ER是數量最多的機型，占整體機隊近三分之一，也是北美及歐洲長程航線的主力。隨部分飛機機齡逐步增加，如何在維持運能下完成汰舊，已成為中長期機隊規劃重點。

長榮航近年已展開廣體客機世代交替。2023年至2025年間，長榮航已向空中巴士及波音訂購約36架雙走道客機，其中包括A350-1000及787系列，部分同樣用來接替既有777-300ER。此次評估的24架新機則屬追加採購，兼具汰換舊機與擴充機隊的雙重用途。

長榮航 長榮 波音

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