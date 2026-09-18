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新光三越：北車商場…「樞紐經濟」的起點
新光三越今年7月接手台北車站商場，將其定位為發展「樞紐經濟」的起點。副董事長暨總經理吳昕陽表示，樞紐不只限於鐵路，也涵蓋各類旅遊零售場域，未來將持續尋找不同交通節點的商業機會。
吳昕陽指出，新光三越左營店也是樞紐型據點，北車則將成為重新探索營運模式的示範案例。若營運成功，未來可望建立標準化模組，複製到其他交通樞紐。
北車商場改裝預計今年第4季啟動，投資超過10億元，工期約二年八個月。第一階段先改造一樓東南區及中島櫃位，包括營業空間、公共服務區及廁所，最快今年底完成；第二階段整建1樓西北區及中央大廳，第三階段再進行地下一樓及二樓工程。
執行副總經理吳昕昌表示，第三階段難度最高，尤其2樓面積較大，未來餐廳進駐還涉及廚房、電力、消防、機電、瓦斯及排煙設備，既有設施也須全面整理升級。由於審查、規畫及施工程序複雜，第三階段工期預估至少一年。
為降低改裝對旅客的影響，施工期間商場原則上將維持至少七成營運量能。新光三越也規畫增設兩座地下一樓直達二樓的電梯，改善旅客須在一樓轉乘的不便。
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