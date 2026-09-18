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店王之爭 新光三越強碰101…集團今年營業額衝千億大關

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
新光三越今年周年慶結合寶可夢30周年，副董事長吳昕陽（右）與執行副總經理吳昕昌共同為周年慶活動造勢。記者嚴雅芳／攝影
新光三越今年周年慶結合寶可夢30周年，副董事長吳昕陽（右）與執行副總經理吳昕昌共同為周年慶活動造勢。記者嚴雅芳／攝影

新光三越台中中港店今年力拚重返「店王」，集團全年營業額將衝1,000億元。新光三越副董事長暨總經理吳昕陽昨（17）日表示，去年全年集團營業額約830億元，因台中中港店營運持續恢復，今年將力拚重返全台百貨店王，全年營運衝千億大關。

至於對景氣看法，吳昕陽指出，隨台灣全年GDP上看12%、台股創高，他正面看待百貨景氣，而7月起消費動能已顯著轉強。

新光三越台中中港店過去曾連續14年穩坐全台百貨店王，去年因氣爆事故影響營運，店王寶座由台北101購物中心拿下。台北101董事長賈永婕近日喊出2026年台北101商場要蟬聯店王。面對店王之爭，吳昕陽表示，新光三越當然以第一名為努力目標。

新光三越今年1至8月業績較去年同期成長28%，主要受台中中港店恢復營運帶動，目前台中店業績已回到2024年同期約95%水準；若排除台中店，全台同店業績仍成長3%。吳昕陽表示，今年1至6月全台約有530個品牌進行替換，其中以台中中港店最多，集團全年營業額則以1,000億元為目標。

新業態方面，新光三越去年於A9館3樓打造男性潮流選物場域SKM MEN'S，今年業績成長約15%。吳昕陽表示，新光三越將持續深耕，引進新商品、新業態，未來並計畫將SKM MEN'S模式複製至台中店。

會員經營也成為今年營運重點。自去年底推動金卡制度以來，目前金卡會員已超過1.2萬名，貢獻公司整體營收約兩成。

實體商場改裝則將食品館列為重點。吳昕陽指出，A8及台中中港店食品館改裝後，業績均呈現翻倍成長。新光三越希望將傳統食品館朝Food Hall概念發展，不只是超市或販售熟食，而是結合食品、熟食、禮品及咖啡等多元內容。

吳昕陽觀察，日本許多商場最熱鬧的區域就在地下樓層，除了可與交通系統串聯，食品消費頻率也較餐廳更高，消費者每隔幾天就可能購買熟食、食品或禮品。他認為，Food Hall將是未來商場「另一波革命」。

新光三越 賈永婕 吳昕陽

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