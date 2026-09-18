聽新聞
0:00 / 0:00

量子覺知手札／面對變局必殺技

經濟日報／ 瑞瑟（資深企業顧問）

大多數企業及組織領導人喜歡把工作的產出和有形的生產因素，像是時間、人數、設備、資金等連結。即使已進入資訊時代，在許多製造業中，領導者仍放不下對有形資源的執著，而對於無形且複雜多變的人員投入度可能產生的影響視而不見或有意地忽略，因而企業領導持續透過訓練或糾錯以提升效能。

其實，組織中即使員工的工作時間再長、參與的人數再多、流程改造再有效，若參與者無心投入任務，那麼工作產出就可能低於原先的預期。

學者及訓練專家們都強調，個人投入度和自身的工作目標、想要被滿足的需求、期望和實際之間的落差、參與的動機、以及是否感到被公平對待都息息相關，也就是當事人的思維往往能主導產出的結果。

因此，除了職場中的客觀環境及當事人的身分外，個人主觀的認知與心態的確決定了每個人的外顯言行。這也代表著，人們是否因為被激勵而願意提升自己的能力及對工作的投入度，這個問題不但在以前是個黑數，即使在量子及AI來臨的時代中，也是一個無法確認的未知數。

為了摒除因為人所帶來的變動及限制因素，降低量子力學中那些不可預測的各種可能性，許多大型企業就逐漸以表面上可控且永不休息的AI╱機器人取代傳統人力，並且專注在已被調校的明確目標上，以增加產出。

然而，我們必須覺知的是，因為AI╱機器人的運作模式仍是由人所設定的，因此，主事者意識所主導的意圖、認知及心態都會被其發展出來的工具無限地放大。

此外，一旦AI的能力足以克服主導者的操控，它自己形成非人性基礎的意識就有可能主宰整個世界，這時，因為缺乏自覺及覺人所造成的未知後果就會發展成一個不可控的困境。這也是為什麼當下培養出個人的量子覺知能力，將是我們面對未來變局的必要功課。

領導者 製造業 訓練

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

詹文男／AI時代的人才與耗才

開會猛點頭散會全搞丟？專家揭AI轉型內幕：專案全死在「口袋否決」

闕志克／生成式AI將帶來的社會衝擊

近9成企業導入AI卻沒賺錢？ 李開復揭致命盲點：你從一開始就選錯人

相關新聞

店王之爭 新光三越強碰101…集團今年營業額衝千億大關

新光三越台中中港店今年力拚重返「店王」，集團全年營業額將衝1,000億元。新光三越副董事長暨總經理吳昕陽昨（17）日表示，去年全年集團營業額約830億元，因台中中港店營運持續恢復，今年將力拚重返全台百貨店王，全年營運衝千億大關。

長榮航評估購24架大客機

彭博引述知情人士報導，長榮航正評估向空中巴士及波音追加採購24架大型客機，用於汰換波音777-300ER並擴充運力，預計未來數月內拍板；若確定下單，將是既有廣體客機訂單之外，再啟動一波跨越十年的機隊投資。

亞太航空掀新一輪軍備競賽

全球航空業掀起大型購機潮，大韓航空16日敲定總值450億美元、共103架波音飛機的採購案，國泰航空、澳洲航空也評估大筆訂單；台灣則由長榮航、華航及星宇航空同步擴充機隊，加入亞太航空新一輪軍備競賽。

新光三越：北車商場…「樞紐經濟」的起點

新光三越今年7月接手台北車站商場，將其定位為發展「樞紐經濟」的起點。副董事長暨總經理吳昕陽表示，樞紐不只限於鐵路，也涵蓋各類旅遊零售場域，未來將持續尋找不同交通節點的商業機會。

中石化事業轉型 加速度

中石化新任董事長葛樹人昨（17）日表示，面對主力產品己內醯胺（CPL）持續虧損，公司將調降產銷規模、控制損失，並加速轉進AI資料中心、新能源及半導體材料等領域。

外送專法 產學說出痛點

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）上路近兩個月，Uber Eats昨（17）日公布上路後六周觀察數據，直指疊單時間重複計酬是外送成本上升的最大主因，呼籲政府檢視法令影響。法律專家也指出，專法疊單計價方式使外送市場出現「四輸」亂象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。