量子覺知手札／面對變局必殺技

大多數企業及組織領導人喜歡把工作的產出和有形的生產因素，像是時間、人數、設備、資金等連結。即使已進入資訊時代，在許多製造業中，領導者仍放不下對有形資源的執著，而對於無形且複雜多變的人員投入度可能產生的影響視而不見或有意地忽略，因而企業領導持續透過訓練或糾錯以提升效能。

其實，組織中即使員工的工作時間再長、參與的人數再多、流程改造再有效，若參與者無心投入任務，那麼工作產出就可能低於原先的預期。

學者及訓練專家們都強調，個人投入度和自身的工作目標、想要被滿足的需求、期望和實際之間的落差、參與的動機、以及是否感到被公平對待都息息相關，也就是當事人的思維往往能主導產出的結果。

因此，除了職場中的客觀環境及當事人的身分外，個人主觀的認知與心態的確決定了每個人的外顯言行。這也代表著，人們是否因為被激勵而願意提升自己的能力及對工作的投入度，這個問題不但在以前是個黑數，即使在量子及AI來臨的時代中，也是一個無法確認的未知數。

為了摒除因為人所帶來的變動及限制因素，降低量子力學中那些不可預測的各種可能性，許多大型企業就逐漸以表面上可控且永不休息的AI╱機器人取代傳統人力，並且專注在已被調校的明確目標上，以增加產出。

然而，我們必須覺知的是，因為AI╱機器人的運作模式仍是由人所設定的，因此，主事者意識所主導的意圖、認知及心態都會被其發展出來的工具無限地放大。

此外，一旦AI的能力足以克服主導者的操控，它自己形成非人性基礎的意識就有可能主宰整個世界，這時，因為缺乏自覺及覺人所造成的未知後果就會發展成一個不可控的困境。這也是為什麼當下培養出個人的量子覺知能力，將是我們面對未來變局的必要功課。