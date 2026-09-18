經營密碼／AI 時代增幅學 重塑管理邏輯

過去100年，企業管理的核心，其實圍繞著兩件事：效率與控制。從泰勒的科學管理、杜拉克的目標管理，到波特的競爭策略，企業追求的是如何讓組織更有效率、流程更穩定、成本更低、競爭優勢更明確。這一套管理理論，支撐了工業化與資訊化時代，也造就了無數偉大的企業。

但AI的崛起、地緣政治變動、缺工、氣候變遷、少子化、高齡化、平台經濟與消費者快速變化，正讓企業進入一個「不確定性極高」的新時代。很多企業發現，過去有效的方法，現在不一定有效；過去穩定的優勢，現在可能半年就被顛覆。

於是，一場新的管理革命正在全球展開。這場革命最大的改變，不只是工具升級，而是企業管理邏輯的翻轉。過去是「人管理流程」，未來則是「人與AI共同管理系統」。

以前一家企業比的是：誰的人多、資本大、工廠多。未來比的卻是：誰能用AI，把組織放大十倍。

這也是為什麼，近年全球企業開始出現新的管理理論，包括敏捷管理、成長黑客、生態系戰略、反脆弱組織，以及AI原生管理模式。

其中，「成長黑客（GrowthHacking）」值得注意。傳統行銷強調廣告與品牌，但成長黑客強調：如何用最低成本，最快速度，持續實驗，找到成長模式。它就是AARRR模型：獲客（Acquisition）、活躍（Activation）、留存（Retention）、收入（Revenue）、推薦（Referral）。

這項理論已開始改變產業。如健康產業過去只賣單次健檢，但現在企業開始思考「會員制」。因為真正重要的，不是一年做一次健檢，而是如何建立長期健康關係。於是，健檢、運動、營養、睡眠、抗衰老、保健食品、AI健康數據分析，形成「健康一條龍」。

企業不再只是賣產品，而是建立一個長期服務生態系，並強調生態系出口。這也進入另一個新管理理論：「平台生態系管理」。過去波特談競爭，現在全球領先企業談的卻是「生態」。

Apple厲害的，不只是iPhone，而是App Store、iCloud、Apple Pay與全球開發者形成的生態系；台積電（2330）已不是單純晶圓代工，而是全球供應鏈的核心節點。未來企業的競爭力，不是自己多強，而是能讓合作夥伴及群聚一起強大。

因此，下一代管理者，需要新的能力：不是控制，而是整合；不是命令，而是協作；不是封閉，而是開放。這也讓「敏捷管理」快速崛起。

愈來愈多企業開始採取：小步測試、快速修正、持續迭代。這與《原子習慣》強調的每天進步1％，有異曲同工之妙。能長期成長的企業，往往不是靠一次大賭注，而是持續微調與優化。

未來企業必須具備「反脆弱」能力。過去企業追求穩定，但現在的世界已很難穩定。疫情、AI衝擊、關稅、戰爭、氣候變遷、匯率與供應鏈問題，讓企業開始理解：真正強大的企業，不是沒有風險，而是能從混亂中變強。

因此，組織會愈來愈重視：多引擎收入、彈性供應鏈、分散市場、跨域聯盟、數據決策與AI預測。

未來企業最重要的資產，不只是人才，而是「AI增幅能力」。未來的競爭，不是大公司打小公司，而是「AI放大後的小公司」，開始挑戰大型組織。十人的AI公司，可能創造過去百人企業的產值；一位超級員工，加上一群AIAgent，可能取代整個部門。

下一代管理學，將是「AI時代的增幅學」。未來不只是如何管理員工，而是如何讓人、AI、數據、生態系與平台整合的商業模式，形成持續成長的引擎。這才是未來十年，企業真正的新競爭起點。