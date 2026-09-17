中華車新車搶市 第4季唱旺

中華車（2204）在積極推出新車款下，商用車銷售逆勢成長，下周將發表OUTLANDER改款新車，在性能與動能調整後，預期將有效帶動整體表現。中華車總經理曾鑫城並看好第4季將是中華車今年表現最好的一季。

中華車今年自年初以來，商用車的表現即相當強勁，除了J SPACE銷售穩定外，第2季J SPACE再推出乘車版COSSI，打出汰舊換新優惠價62.8萬元起的價格，搶攻更精打細算的客層，有約六成的客層是來自乘用車的族群，J SPACE在加入乘用版之後，銷售表現超出目標，在中東戰事發生後，商用車買氣趨於遲緩的氛圍獲得突破。

曾鑫城指出，今年的商用車市場其實是衰退的局面，整體產業除了AI之外，整體不振，影響所及，只有大型商用車的銷售成長，一般的商用車市場並不如以往。中華車除了J SPACE具競爭力之外，有效搶下原本非商用車的客層，成功逆轉商用車的局面。

此外中華車旗下的三菱OUTLANDER將在下周正式發表改款新車，此次動能大幅調整，推出的1.5L動能更符合台灣市場的需求，可望有效帶動中華車的整體銷售。預期上市後第4季單季銷售將在600台左右，由於屬於中華車的高階車款，對於中華車的整體戰力加分不少。

整體看來，今年受到眾多因素的影響，車市買氣相對保守，裕隆集團認為全年車市將落在42萬台左右。商用車的車主對於成本控制更加講究，今年3月中東戰爭發生後，油價大漲，商用車的回廠保養即明顯拉長，購車的決定也較慢，對需求造成一定程度的影響。