陽明綠色船隊再添新兵。陽明 （2609）昨（17）日宣布，委由韓國HD現代重工建造的五艘15,500 TEU級LNG雙燃料貨櫃輪，第四艘「滿明輪」完成命名，將進一步擴充大型船舶運力、降低油耗及碳排，強化中長期營運競爭力。

滿明輪船長364.97公尺、寬51公尺，可裝載約15,600個20呎標準貨櫃，採用LNG與低硫燃油高壓型雙燃料主機，並配置整合式航行資訊、設備監控、全球衛星寬頻及多項節能設備，兼顧營運效率、航行安全與環保要求。

陽明表示，滿明輪由財團法人驗船中心（CR）及美國驗船協會（ABS）共同驗證，並完成水下噪音測量，成為全球首艘同時取得CR水下噪音船級符號URN認證及ABS UWN認證的貨櫃輪，可降低航行噪音對海洋生物的影響。