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麗清強攻機器人 報捷

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
人形機器人示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
人形機器人示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

麗清（3346）旗下機器人關節控制模組出貨，涵蓋人形機器人及四足機器人，每個機器人要使用26個模組。業內認為，隨著客戶智元機器人（Agibot）加速量產，麗清機器人業務將進入爆發期。

智元是大陸機器人龍頭，2026年上半年以約43.1% 至44%的全球市占率躍居全球人形機器人出貨量第一名。短線目標是透過建立「超級工廠」與供應鏈生態圈，最快在今年底實現「年產10萬台」的經濟規模。

麗清切入的是機器人關鍵控制環節。關節控制模組如同機器人的「運動神經」，負責接收指令、驅動關節，並控制動作角度、速度與穩定性，直接影響機器人能否精準行走、轉向、抓取物品及維持平衡。

在人形機器人方面，麗清初期產品將導入全身26個大型關節，協助完成行走、彎曲、轉身及手臂運動等複雜動作；俗稱機器狗的四足機器人，則應用於12個關鍵關節，以因應快速移動、地形變化及高頻率動作，對控制模組的反應速度與穩定度要求更高。

供應鏈布局方面，麗清已結盟敏實集團及旗下關鍵零組件廠綠的諧波。合作模式由麗清生產機器人關節控制模組，再交由敏實集團組裝整合，最終出貨給中國大陸人形機器人指標業者智元機器人（Agibot），形成從關鍵零組件、控制模組、整機組裝到終端品牌的供應鏈。

這項布局的關鍵，在於麗清已從產品研發跨入實際供貨。公司表示，關節控制模組目前陸續小量出貨，並持續配合客戶推進新專案研發及產品規格優化。若客戶量產規模擴大，每台人形機器人需搭載26組大型關節控制模組，單機使用量高，有利麗清營收隨終端出貨同步放大。

汽車零組件廠跨足機器人，也具備較低的技術轉換門檻。車用電子與機器人同樣重視驅動控制、精密製造、產品可靠度及量產能力；麗清累積的研發設計、品質管理及供應鏈經驗，可直接延伸至機器人控制模組。

麗清的合作版圖也由人形機器人延伸至智慧安保市場。敏實集團旗下精確與盟立集團合資成立奧威科投，整合研發製造、載具、品牌及雲端平台，並與立信開發集團合作，規劃將智慧機器人導入商業大樓、飯店等場域。

麗清 機器人 供應鏈

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