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杏輝打造亞洲製藥平台
杏輝（1734）表示，持續以「藥品、功能性食品、醫美保養品」對應「恢復健康、維持健康、美麗健康」三大需求，將透過新產品上市、新市場拓展與擴大投資等三大成長動能，打造全齡化居家健康守護者與亞洲區域製藥合作平台。
杏輝規劃，明年有四項藥品領證、功能性食品新上市五項、化妝品新上市九項。持續推出具科學實驗證明的功能性食品及醫美保養產品系列。
新市場布局方面，杏輝與日本大藥廠共同研發與製造並進攻東協市場，並代理日本產品進入台灣，包括新簽訂的消化系統用藥代理，以及癌症用藥委託製造外銷，可望補強產品組合，並提升產線稼動率與外銷占比。
東協查登進度方面，泰國、馬來西亞、越南、印尼均已有產品上市並逐步成長，越南今年預計有一項產品領證，泰國、馬來西亞、印尼與香港則有多項產品註冊中，預計2027年陸續上市。原料API近兩年已領證四項、尚有兩項開發中，並同步推動國內策略聯盟與連鎖通路發展。
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