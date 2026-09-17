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泰福打入日澳供應鏈

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

泰福-KY（6541）昨（17）日宣布，旗下生物製劑CDMO品牌Bora Biologics與澳洲採血管技術領導公司Q-Sera Pty Ltd簽訂長期供貨協議，供應重組RAPClot蛋白，打進Q-Sera與日本醫療器材大廠泰爾茂（Terumo Corporation）商業化合作供應鏈

泰福表示，Q-Sera於2021年底選擇Bora Biologics協助RAPClot的開發與製程放大，著眼於Bora Biologics竹北廠自有細胞株技術與重組蛋白製造專業符合Q-Sera對良率與生產能力的要求，因此在四年內製程成功放大至商業化生產規模後，雙方簽約確認攜手邁向長期供貨，支援Q-Sera與泰爾茂的商業化進程。

泰爾茂獲Q-Sera獨家授權在日本推出此產品，是真空採血管技術的重要突破，也顯示RAPClot技術已足夠成熟，以重組凝血酶原活化劑ecarin加速血液凝固，可快速產出供生化檢驗使用的高品質血清，即使是含抗凝血劑的血液檢體也適用，有助縮短檢驗周轉時間、提升實驗室效率。

供應鏈 生物製劑 製程

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