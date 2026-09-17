偉訓2026年毛利率上衝

機殼暨電源廠偉訓（3032）AI布局報捷，董事長王駿東昨（17）日表示，AI機櫃產品切入美系資料中心，本季放量出貨，訂單能見度已達明年首季；與系統商合作開發的AI水冷機櫃也將於第4季量產，光纖光模組組件也開始出貨。

他指出，加上旗下聲學大廠珀韻（AIP）產品組合優化，挹注偉訓獲利向上。法人看好，偉訓在AI新產品效益點火帶動下，今年毛利率有望挑戰24%，創新高，明年業績也將刷寫新猷。偉訓昨日不評論法人預估的財務數字。

偉訓前八月營收77.48億元，年增9.6%。看好AI資料中心高算力帶動高速傳輸需求，偉訓積極投入伺服器、高階網通與光通訊布局。偉訓表示，目前AI相關布局以機櫃成長最為強勁，第2季出貨後，逐步放量，相關營收占比今年將提高至三成，助益毛利率走揚。

散熱布局方面，主要聚焦雲端運算散熱商機。偉訓表示，與美系CSP大廠合作開發新一代ASIC與DPU專屬散熱機構模組，預計下季量產。

因應AI機櫃朝更高熱與密度架構發展，偉訓亦加速液冷關鍵零組件布局，液冷分歧管（Manifold）已進入送樣測試階段，完善從氣冷延伸至水冷系統的產品拼圖。

至於光通訊領域，偉訓攜手EMS大廠合作開發的光纖光模組組件已於本月出貨，下季放量，成為2027年重要成長引擎。

王駿東指出，旗下機構件大廠富驊在HPC伺服器也取得掌握北美一線電腦品牌大廠訂單，預計2027年第1季量產，由於HPC伺服器為高毛利產品，看好將為富驊帶來顯著營收及獲利貢獻。

談到電競電源本業，偉訓表示，目前已見市場需求回溫，與美系龍頭客戶多項專案同步推進，預估2027年來自電競相關產品將有雙位數成長。