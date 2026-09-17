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泛用樹脂買氣增 台塑、華夏營運補
泛用樹脂市場買氣升溫，包括聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）和ABS各有每公噸10至70美元不等漲價，將可挹注台塑（1301）、華夏、國喬和台達化等供應商營運表現。
業內人士指出，雖然16日因中東供油中斷問題緩解，歐美原油期貨回跌3%，不過油價近日暴漲，一度突破每公噸105美元，石化業受高成本和低庫存雙重支撐，報價不斷上調，加上貿易商炒作情緒濃，推升泛用樹脂近一周行情普遍走高。
以做為冷氣機和冰箱等家電、汽車內裝用料的ABS和做為家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）來看，各有每公噸60美元、70美元漲價，漲幅分別為3.8%、4.9%；其次，醫療原料聚丙烯（PP）也上漲每公噸30美元，漲幅2.4%；建材用料聚氯乙烯（PVC）上漲每公噸10美元，漲幅1.2%。
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