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興富發奪「內湖文德段」逾1,354坪都更！預估投入42億元 未來規劃曝

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

興富發（2542）布局都更案，再下一城。興富發17日公告，擬參與「北市內湖區文德段130、130-2地號共2筆土地」合建案，基地面積約1,354.90坪，預估投入金額42.1億元，其中預估合建分配比例地主約60.8%~58.8%，建方約39.2%~41.2%。

興富發發言人張淑真表示，該案位於文德路209號至239號、文德路207巷，距離文德捷運站僅180公尺，交通位置相當便捷，地主戶共約150戶，未來規劃興建地下4層、地上21層住宅大樓，產品坪數約28至48坪，以二房至四房為主，建案總銷初估可分回約57億元。

張淑真表示，該案目前正式進入都更程序，昨日已向台北市都市更新處掛件，申請都市更新事業計畫報核，預估審查時間約3年，後續取得建照即可推案；若順利開工，拆除及興建工期約4年，努力讓都更能成案，並將持續推動相關整合工作。

興富發近年積極布局都更、合建、公辦都更等領域，在手指標個案包括新北最大眷村都更案「台貿一城」、基地面積逾2,700坪南港都更案等，此外，其餘手上規模較大型的案量包括高雄特貿三公辦都更案、新北市汐止大同路都更案、新台五線交會口的工建段1.4萬坪乙工土地等。

未來購地策略方面，興富發表示，未來將持續跟隨政策與重大建設發展，優先鎖定優質學區、公園綠地、交通便利及生活機能成熟區域，同時掌握產業趨勢與人才移動熱區，並積極布局都更、危老及合建案。

在產品布局方面，興富發表示，採取商辦與住宅雙軌策略，北部聚焦精華地段及高端市場，中南部則掌握區域建設及人口移入機會；商辦市場則看好微型商辦及企業總部需求，住宅產品則以小坪數二房為主流。

都更 內湖 興富發 北市

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