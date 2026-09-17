台灣醫界聯盟基金會作媒 日本Sony集團來台找細胞治療合作夥伴

台灣醫界聯盟基金會17日舉辦「再生醫療製程優化與智慧製造商機交流」研討會，邀請日本Sony Corporation細胞治療領域專家來台交流，由台日共同探討再生醫療自動化製程與智慧製造發展，期望進一步促成Sony與台灣生技、設備與製造業者之間的技術交流與實質合作。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，以影像、光學及消費電子聞名國際的Sony集團，近年來跨足生醫產業，並將其長期累積的光學、感測與精密製造技術延伸至細胞分析、分選及細胞治療製程。

台灣則具備半導體、精密機械、自動化、資通訊及生醫製造等產業基礎，近年已有多家業者投入細胞製程設備、自動化系統及智慧製造技術開發。台日兩方此次交流呈現了不同產業跨域進入再生醫療製造的發展路徑，也為Sony與台灣業者在細胞治療智慧製程領域尋找技術互補與合作機會。

林世嘉執引述山中伸彌於今年ISSCR年會的演講，強調再生醫療的未來20年關鍵是「能否以可負擔的價格穩定量產」。她提醒，國際設備競爭已進入「戰國時代」，國內最欠缺的則是QA／QC人才。

林世嘉呼籲：「大家不要妄自菲薄，台灣很有實力和潛力；唯有放下原本的框架、又對整個供應鏈有所理解，才能想到自己的技術可以在哪一個節點做出貢獻。」

Sony Corporation細胞治療業務資深經理Marc-Aurele Brun表示，產業化不等於放大規模，而是能可重複生產、並持續以證據改善產品與製程的永續系統；自動化也不只是減少人力，而必須建立在對製程的理解之上，「為自動化而自動化並不可行」。

他形容Sony跨足生醫的起點其實相當直觀：流式細胞儀就是雷射加上流過的細胞，「很像一片光碟，只是它不會旋轉」。2006年起，Sony以光碟產品累積的雷射光學技術展開跨域研發，與東京大學中內啓光教授共同開發流式細胞儀；2010年收購美國iCyt Mission Technology，建立流式細胞儀的商業化基礎；2012年至2020年間陸續推出SH800、SP6800、SA3800、MA900與ID7000等機型，逐步累積自動化設定、光譜分析與細胞分選能力。

Brun強調：「沒有任何一家公司獨自擁有全部技術；唯有把不同技術連接起來，這件事才做得成。」他並表示，Sony願以設備租借的方式，協助台灣早期公司在投入大筆資本前先行評估導入。

亞家生技專案業務主任藍浚智指出，細胞與基因治療效期短、批次小、對身分與保管鏈零容錯且難以享有規模經濟，國際上已轉向「照護現場製造」與「分散式製造」。藍浚智表示：「願景是用最少的人、甚至人不在現場，廠房也能完成大部分工作；要做到這件事，就必須按照製程控制階層把系統確實串聯整合起來。」

昱星生技執行長張郁芬分享導入自動化的第一線經驗。她表示，「再生醫療中，細胞就是藥，所以前期製程的品管非常重要」。她提醒，自動化不等於無人：「人是不用進去了，但機器一發出警報，我們就得二十四小時管控、立刻去救細胞，這才是真正的產業化過程。」

生技中心產業發展處處長劉韋博表示，經濟部產業發展署過去四年持續支持業界推動製程優化，生技中心亦已協助國內業者導入製程自動化。他建議，生技中心在產品開發與早期臨床試驗的能量可與Sony的設備導入結合，讓台灣成為國際細胞治療產品的臨床試驗場域。

基金會說明，本次交流源自今年3月於日本神戶舉行的日本再生醫療學會（JSRM）年會，基金會首次帶領六家台灣再生醫療公司赴日共同設展，Sony主動前來台灣展區交流，並表示希望進一步了解台灣的生醫產業發展環境與再生醫療市場，因而促成此行。