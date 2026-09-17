永齡基金會再捐1億元助弱勢長輩！「永飽安康」挺全台50家機構…10萬份餐食送暖

去年永飽安康計劃全台服務超過千萬人次受惠，送出超過10萬份餐。今年永齡基金會正式宣布再捐款新台幣一億元延續推動「永飽安康」老人營養餐食計畫，繼續支持全台50 家弱勢老人福利機構，吃得巧、送得到、幸福升級。

同時，服務機構開發超過300道營養菜單，永齡基金會精選50道集結成《美味食記》電子書，讓每一道菜，都是溫暖的記憶。電子版即日起於官網免費開放下載，將照護機構的料理智慧，傳遞分享給更多在家守護長輩的照顧者。

永飽安康 每一位長輩，都不會被忘記：每一道菜，都是溫暖的記憶

根據內政部公告，台灣去年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%；正以極快的速度走向超高齡社會，進而加劇「窮老、獨老、偏鄉老」的社會困境。

更讓人憂心的是，永齡基金會走訪中小型社福機構，基礎服務量能平均一天送1~2餐，一週送3~5天，其他沒有送餐的時間，長輩可能就著乾糧、罐頭等即食品備用，或是仰賴熱心人士、鄰里鄉親、地方單位等社區網路支援幫忙。

尤其近年來遇到人力短缺與物價上漲，機構常常臨時要募集志工送餐，還要奔波籌措經費，咬牙苦撐也要送上長輩的一餐。

永齡基金會執行長郭曉玲表示：「貧困、獨居、行動不便的長者，常常一整天的期盼，就是在家裡等著一頓飯。

我們看見一線社福機構的挑戰，更知道送餐服務不能停；同時我們希望長輩等到的不只一頓飯，也能吃得營養有溫度。

永飽安康計劃推動以來，攜手社福夥伴——提升送餐穩定度，豐富餐點營養，增加長輩訪視或外出共餐的頻率，促進身心健康、減少孤獨感與提升活動力。讓等待的每一位長輩，都不會被忘記；每一道菜，都是溫暖的記憶。」

《美味食記》永齡分享的滋味 傳承美食的記憶

食物不只吃飽吃營養，還是串連情感與社會連結的載體。

今年中秋前夕，執行長郭曉玲出席木匠的家關懷協會舉辦的——永飽安康中秋宴，陪長輩團聚過節。宴會菜單精選《美味食記》的當季美味營養佳餚，讓前來共餐的弱勢長輩吃的美味、吃的健康，也吃進幸福的滋味。

「吃對食物」是超高齡社會中最有效的預防醫學，牙口不好、沒力氣吞嚥、獨居無人備餐——這些看似瑣碎的日常困境，正在悄悄侵蝕台灣數十萬弱勢長者的健康與尊嚴。

永齡「永飽安康」計畫補助老人營養餐食計劃，除了擴大送餐普及度，也支持機構開發營養美味菜單，以及升級食材與烹調設備，讓長輩吃的健康、吃的開心。

送一頓熱飯到長者家門口，看似簡單，背後需要的是機構人力、設備、菜單設計、食材採購、保溫技術，以及每日不間斷的愛心與堅持。

永飽安康《美味食記》集結50家社福機構精選菜單成果，將第一線積累的照護智慧，轉化為每間長者據點以及每位家庭照顧者都能實踐的日常知識。

手冊將菜單食譜分類為：

銀髮營養餐：隨著年紀增長，經常流失的營養補充，如蛋白質、鈣質、纖維等 銀髮好味餐：減糖、少油鹽也可以做到的美味餐點 軟質友善餐：長輩牙口不好，聰明料理軟質食物 節慶特色餐：時令節慶也能安心享用的健康美食

這是一場以食物為媒介的社會照顧行動：吃得巧、送得到、幸福升級

永飽安康計劃年度支持全台 50 家老人福利機構，從南到北、從西到東，每一個角落都有長輩等著那份熱騰騰的餐盒。

長輩們等待的永遠不只是一頓飯，更是被社會記得的尊嚴。

從一碗粥到一桌宴，從一人獨食到眾人共享，「永飽安康」不只是一個餐食計畫，更是一場以食物為媒介的社會照顧行動。

永齡基金會誠邀社會各界一同關注台灣高齡長者的飲食與健康，讓每一位長者，吃得巧、送得到、幸福升級。