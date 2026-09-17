台中鍋烤節率先起跑、經濟部響應鍋物熱潮 中央地方共推台灣好味

台中鍋烤餐飲品牌林立，從知名連鎖品牌、特色燒肉到街坊巷弄鍋物百花齊放，深厚餐飲底蘊讓台中享有「鍋烤之都」美名。台中市政府經發局自2023年起舉辦「台中鍋烤節」，今年邁入第4年，率先以整座城市為舞台，串聯數百家鍋烤店家，透過全民票選、店家優惠、數位行銷、專業評選及國際交流等多元方式，將在地餐飲優勢轉化為城市美食品牌。

隨著鍋物話題持續升溫，經濟部自2024年起也辦理「優質鍋物嘉年華」，今年邁入第3年，串聯全台特色鍋物、在地食材與餐飲品牌。經發局表示，從台中率先以鍋烤打造城市美食品牌，到中央響應鍋物熱潮，顯示台灣鍋物餐飲的市場潛力與發展能量。

經發局長張峯源表示，台中擁有完整且多元的鍋烤餐飲市場，不僅大型餐飲集團持續布局，更有許多深耕街區、各具特色的在地好店，形成台中獨特的鍋烤產業聚落。

經發局自2023年起舉辦台中鍋烤節，就是希望將既有餐飲優勢轉化為城市特色，把「一家店的好味道」串聯成「一座城市的美食經濟」，讓更多在地店家被看見，也吸引全國民眾走進台中品嚐美食、帶動消費。

張峯源指出，經發局連續四年舉辦台中鍋烤節並持續創新，從全民票選、店家優惠、抽獎行銷，到邀請多國駐台代表參與推廣，逐步將台中鍋烤美食推向更大舞台，活動也接連獲得國際獎項肯定。

2026年更首度導入「全民人氣票選＋專業評選」雙軌制度，不僅由民眾選出心中的人氣好店，也透過專業評審從料理表現、食材品質、烹調技術、品牌特色及整體消費體驗等面向進行評鑑，讓台中鍋烤節從「拚人氣」再升級為「拚實力、拚品質」，持續擦亮「鍋烤之都」城市品牌。

經發局表示，台中鍋烤節自2023年率先以城市規模推廣鍋烤美食，經濟部自2024年起也舉辦全國性「優質鍋物嘉年華」，今年同樣持續辦理，透過優質鍋物甄選，鼓勵餐飲業者以特色湯底為核心，結合台灣在地食材及創意料理，呈現各地不同飲食特色。

張峯源指出，從地方率先發展城市鍋烤品牌，到中央投入資源推廣台灣鍋物，讓這股鍋物熱潮持續延伸，也提供各地優質餐飲品牌更多交流及展現特色的機會。

經發局進一步指出，在經濟部「優質鍋物嘉年華」甄選活動中，多家台中鍋物品牌也在全國舞台獲得肯定。其中，深耕台中的「十二段鍋物堂」，以「台式剝皮青辣椒鍋」融合西螺老薑、屏東剝皮辣椒與古早味樹子蔭瓜，呈現溫潤豐富的台式風味；「匠極緻鍋物」則以濃郁花膠雞湯搭配活體龍蝦與和牛，更將海陸精華融入帝王蟹御炊。

另有「牛比蔥壽喜燒」、「菇神」、「北澤壽喜燒」等品牌獲得肯定。經發局表示，從台中鍋烤節到全國性鍋物評選，台中業者持續嶄露頭角，也展現「鍋烤之都」孕育餐飲品牌、料理人才及創新美食的產業能量。

張峯源表示，經發局推動台中餐飲產業不僅要深耕在地，更要「從台中走向台灣、從台灣走向國際」。台中鍋烤節近年積極邀請各國駐台代表參與城市美食行銷，透過國際交流讓海外賓客認識台中的餐飲文化；如今從地方到中央都有不同形式的鍋物推廣活動，更有助於累積台灣鍋物的市場關注。

經發局也將持續發揮台中「鍋烤之都」既有優勢，協助在地店家與餐飲品牌提升能見度，讓台中好味道持續走向全台及國際。

經發局表示，未來將持續透過台中鍋烤節的活動創新、產業串聯及國際城市行銷，讓更多優質餐飲業者被看見。

也歡迎全國民眾循著台中鍋烤節及各項優質鍋物評選，走進台中品嚐從知名品牌到街區特色好店的多元美味，以實際消費支持餐飲業者，持續擦亮台中「鍋烤之都」城市品牌，為台灣餐飲產業注入更多發展動能。

台中鍋烤節邀請駐台代表共同行銷。圖／中市經發局提供

台中鍋烤節合作店家-北澤壽喜燒。圖／中市經發局提供