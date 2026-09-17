中央社宅抽籤結果出爐！1,097戶湧入2,343件申請 最快12月入住

中央社宅第2季抽籤結果17日出爐。國家住宅及都市更新中心表示，本次桃園、台南及高雄共4處社宅，合計釋出1,097戶，共吸引2,343件申請，正取戶最快12月1日起即可入住。

其中，台南市新市區「新市安居」及高雄市左營區「福山安居」共釋出890戶，合計收到1,822件申請，今日已完成抽籤並抽出正取戶。

另外，桃園市桃園區「慈文安居」及台南市東區「新都安居A」則辦理候補招租，共收到521件申請，今日同步完成選屋排序抽籤。後續若有社宅空戶釋出，將依候補順位依序通知遞補。

國家住都中心表示，本次抽籤全程採公開線上直播，並由內政部國土管理署及第三方律師共同見證。正取、備取名單及候補招租選屋排序已公布於國家住都中心官網及「安居好室入口網」，申請人可上網查詢。

後續將陸續寄發看選屋通知書，預計10月1日至5日辦理現場看屋及線上選屋，準承租人須留意信件或簡訊，並依通知時間辦理。

簽約及點交則預計於11月9日至25日陸續完成，正取戶最快12月1日起租入住。其餘合格申請人將依備取序號納入候租名冊，未來如有相應房型釋出，再依序通知遞補。