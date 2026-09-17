青埔都市發展關鍵拼圖 亞矽創研中心啟動實質招商

亞矽創招商計畫正式邁入實質招商階段！由桃園市政府與桃園航空城17日共同主辦「亞矽創研中心暨周邊土地整體開發招商案」招商說明會，包括桃園市府地政局副局長高鈺焜、經發局主秘簡偉崙、都發局專委郭慧萍均列席。現場更匯聚國內指標投資機構，包括科技暨生醫廠商、各大壽險金控代表、上市櫃大型建築投資機構，以及國內外專業顧問公司與會。

近一年來，桃園產業布局與公共建設題材熱度空前，從科技大廠、機構法人擴大投資桃園，近期龍科三期持續推進、台積電布局備受期待；不僅桃園市長張善政加碼宣布於航空城產三專區第一期用地規劃40公頃高階IC載板專區加速完善AI產業鏈完整性；交通與醫療方面，捷運青線加速推進、陽明交通大學附設醫院計畫預計年底送中央審查。

在各項重大建設利多加持下，亞矽創研中心不僅是未來AI創新應用、產業鏈上下游整合與升級的核心樞紐，其複合型產業生態旗艦開發，更是完整青埔高鐵特區都市機能與經濟動能的「最後一塊關鍵拼圖」。未來配合周邊多項公共工程、服務設施完工，布局亞矽創就等於搶進利多價值集中兌現區。

桃園航空城公司總經理洪秀寬指出，「亞矽創研中心暨周邊土地整體開發招商案」總計釋出約3.8公頃（約1.2萬坪）產二基地及1.8公頃（約5,300坪）住宅基地，預估帶動龐大開發動能。

洪秀寬表示，面對全球AI與先進製程浪潮，亞矽創將匯聚企業研發、應用驗證及商務服務能量，打造引領桃園未來三十年的複合型產業旗艦基地、城市共生的新型態聚落。

洪秀寬強調，本案最大特色在於「雙基地整合開發」，採取「產二合作開發」搭配「住宅附條件標售」的創新招商架構，並落實「四大核心價值」，包括第一以人為本、地方共好；產二基地維持60%以上產業使用，並保留15%公益性空間，導入新創育成、智慧圖資、托育及運動中心等設施；住宅基地則附帶打造200房以上五星級觀光旅館與複合式商場，透過人行立體通廊串聯桃園會展中心、捷運站與周邊街區。

第二民眾、企業與政府三方多贏：兼顧企業投資彈性與永續經營，航空城公司在產二基地保有約定分回權益，市府確保公共服務到位，市民則共享就業機會與優質生活環境；第三確保長期穩健營運：導入全生命周期履約管理機制，明確產業使用年限與開發責任，維繫長期資產價值與開發品質。

第四低碳智慧示範基地：全區建築規劃朝向近零碳、低蘊含碳與智慧建築邁進，符合國際ESG永續發展標準。

為協助投資人加速落地，洪秀寬指出，航空城公司將扮演「單一服務窗口」提供全方位服務，專責協調市府各局處行政流程，並依實際需求全力協助公共投資認定、土石方交換媒合及人行立體通廊系統整合，讓民間企業無後顧之憂。

「亞矽創研中心暨周邊土地整體開發招商案」已於今年8月28日正式公告招商，釋疑申請截止日為2026年9月24日，釋疑回覆為10月15日，預計於2027年1月25日截止投標，2027年第1季完成評選及簽約。

桃園航空城公司總經理洪秀寬指出，「亞矽創研中心暨周邊土地整體開發招商案」總計釋出約3.8公頃（約1.2萬坪）產二基地及1.8公頃（約5,300坪）住宅基地，預估帶動龐大開發動能。圖／高力國際提供