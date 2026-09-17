青埔最後一塊拼圖「亞矽創」招商 科技生技、壽險、上市開發商到場

中石化（1314）新任董事長葛樹人今日接受媒體聯訪。針對公司營運及轉型展望，他表示，頭份廠區正積極向評估引進AI資料中心（AIDC），並建置儲能系統，提供基礎設施及電力配套，目前與熙特爾（7740）等公司合作，積極洽談中，均亦已進到最後談判階段。

2026-09-17 16:56