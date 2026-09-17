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青埔最後一塊拼圖「亞矽創」招商 科技生技、壽險、上市開發商到場
桃園「亞矽創研中心暨周邊土地整體開發招商案」招商說明會，17日舉行，現場匯聚國內指標科技暨生醫廠商、各大壽險金控代表、上市櫃大型建築投資機構，以及國內外專業顧問公司與會，展現產業界對桃園國門產業新門面的強烈投資信心。
業者表示，近一年來，桃園產業布局與公共建設題材熱度空前。從科技大廠、機構法人擴大投資桃園，近期龍科三期持續推進、台積電布局備受期待。
另外交通與醫療方面，捷運青線加速推進、陽明交通大學附設醫院計畫也預計年底送中央審查。
在各項重大建設利多加持下，亞矽創研中心不僅是未來AI創新應用、產業鏈上下游整合與升級的核心樞紐，複合型產業生態旗艦開發，更是完整青埔高鐵特區都市機能與經濟動能的「最後一塊關鍵拼圖」。
桃園航空城公司總經理洪秀寬指出，本案總計釋出約3.8公頃（約1.2萬坪）產二基地及1.8公頃（約5,300坪）住宅基地，預估帶動龐大開發動能。
洪秀寬強調，本案最大特色在於「雙基地整合開發」，採取「產二合作開發」搭配「住宅附條件標售」的創新招商架構，並落實「四大核心價值」：
1.以人為本、地方共好：產二基地維持60%以上產業使用，並保留15%公益性空間，導入新創育成、智慧圖資、托育及運動中心等設施；住宅基地則附帶打造200房以上五星級觀光旅館與複合式商場，透過人行立體通廊串聯桃園會展中心、捷運站與周邊街區。
2.民眾、企業與政府三方多贏：兼顧企業投資彈性與永續經營，航空城公司在產二基地保有約定分回權益，市府確保公共服務到位，市民則共享就業機會與優質生活環境。
3.確保長期穩健營運：導入全生命周期履約管理機制，明確產業使用年限與開發責任，維繫長期資產價值與開發品質。
4.低碳智慧示範基地：全區建築規劃朝向近零碳、低蘊含碳與智慧建築邁進，符合國際ESG永續發展標準。
為協助投資人加速落地，洪秀寬特別說明，航空城公司將扮演「單一服務窗口」提供全方位服務，專責協調市府各局處行政流程，並依實際需求全力協助公共投資認定、土石方交換媒合及人行立體通廊系統整合，讓民間企業無後顧之憂。
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