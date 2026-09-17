中石化拚轉型！資產活化、新事業多軌並進 頭份廠打頭陣布局AI DC

中石化（1314）新任董事長葛樹人17日接受媒體聯訪，針對公司營運及轉型展望表示，頭份廠區正積極評估引進AI資料中心（AIDC），並建置儲能系統，提供相關基礎設施及電力配套。目前公司已與熙特爾（7740）等業者洽談合作，相關案件均已進入最後談判階段。

葛樹人指出，中石化頭份廠擁有約8.7萬坪工業用地及既有設施，董事會已通過除役及後續活化規劃。基地鄰近新竹科學園區及半導體產業聚落，並具備既有饋線、燃氣發電機組及公用工程等基礎設施，其中燃氣發電機組預計今年正式發電。

在AI資料中心布局方面，中石化將提供土地及廠房，由合作業者籌措資金建置算力中心。第一期規劃5MW，第二期擴大至50MW，第三期則規劃達155MW，後續將視市場需求推進。整體三期規劃使用面積約1.5萬坪，目前雙方仍就合作條件進行協商。

頭份廠精細化工廠則規劃出售，已有科技業者表達興趣，公司正積極尋找買方。葛樹人表示，廠區既有兩套冷卻設備，未來可配合AI資料中心需求，初期採氣冷方式，後續則規劃導入水冷，活化既有設備及廠區資產。此外，頭份廠既有廢水處理設備也將評估再生利用，切入再生能源等相關應用。

至於位於高雄亞灣的3.63萬坪土地，葛樹人指出，目前已有生技業者表達高度興趣，規劃發展醫療園區。該基地鄰近夢時代、駁二藝術特區等商業及觀光據點，具備區位及商業發展條件。雖然今年亞灣土地標售已三度流標，公司仍認為土地具發展潛力，未來將視市場價格及需求，評估分割出售或整體出售，並以公開透明原則辦理。

北高雄橋頭廠約8,519坪土地，則已有新加坡第三大私募基金洽談合作，評估共同發展環保綠能業務，布局生質煤等領域，並不排除進一步切入碳權交易市場，拓展ESG相關商機。

財務方面，葛樹人表示，今年上半年非流動負債較去年底減少約99億元，目前銀行貸款約300億元，上半年負債比已降至39.62%。

針對子公司鼎越開發持有的京華廣場土地扣押案，中石化指出，高等法院16日已發回地方法院重新裁定，公司將以全體32萬名股東最大利益為考量，持續依司法程序向台北地方法院申請發回。

石化本業方面，葛樹人指出，全球石化景氣仍未見明顯起色，主產品己內醯胺（CPL）持續虧損，各廠區每年虧損約20億元，未來將逐步縮減規模，透過降產控銷控制損失。面對中國大陸CPL產能及供需結構改變，中石化將持續推動「依銷定產」，彈性調整產銷配置並嚴格控管庫存，以降低營運損失；同時，經營團隊也將持續評估CPL產品競爭力及不同情境下的因應方案。

此外，中石化投資高雄洲際碼頭，總金額約32億元，建置液氨、丙烯腈（AN）、苯酚等儲槽，目前第三期已進入試營運階段，並已有國際企業洽詢，展現合作興趣。

至於中石化先前以1元價格向日本三菱收購高雄塑酯，主要因日方評估大宗石化產品市場缺乏利基，規劃全面退出。不過，中石化表示，高雄塑酯旗下MMA在台灣市占仍居第一，目前市場狀況相對有利，未來可望為公司營收帶來一定貢獻。