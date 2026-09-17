陽明海運「滿明輪」命名、投入 MS2航線 強化亞洲-西地中海運輸服務

陽明海運委由韓國HD現代重工業株式會社建造之5艘15,500 TEU級LNG雙燃料系列貨櫃輪，第4艘「滿明輪YM Weight」於9月17日在HD現代重工蔚山船廠舉辦新船命名典禮，邀請交通部次長林國顯夫人林秋蓮擔任船舶命名擲瓶人，為新船獻上一帆風順、班班滿載之圓滿祝福。林國顯暨財團法人驗船中心（CR Classification Society，下稱「CR」）董事長亦應邀出席本次命名典禮，與陽明海運共同見證由CR擔任驗證之替代能源新船交付，為本次典禮增添光彩，更為台灣航運綠色轉型寫下重要里程碑。

本系列委由HD現代重工建造之船型，船長364.97公尺、寬51公尺，可裝載約15,600個20呎標準貨櫃，採用LNG與低硫燃油之高壓型雙燃料主機，並配置整合式航行資訊、設備工況監控、全球衛星寬頻系統及多項節能設備，以兼顧船舶營運效率與航行安全。系列新船中第4艘「滿明輪」，由CR及美國驗船協會（American Bureau of Shipping，下稱「ABS」）共同驗證，更已主動完成水下噪音測量，致力減少船舶運行對海洋生物之影響，為全球首艘取得CR及ABS水下噪音船級符號URN認證及UWN認證之貨櫃船；透過國際船級驗船專業與技術，為新世代LNG雙燃料船舶之安全與技術規範把關，幫助陽明海運實踐永續發展的承諾，亦展現國內驗船體系與航運產業共同推動新能源船舶發展之成果。

陽明海運除持續布建新世代船隊穩固本業發展外，亦同步強化替代燃料船舶所需之海勤專業人才培育。本次「滿明輪」由陽明海運資深船長潘銘勇擔任接船船長，為全台首位取得交通部航港局核發之編號0001「IGF章程進階訓練證書」之船員；同時陽明海勤已有148位甲級船員完成IGF進階訓練，將陸續安排至LNG船舶隨輪見習及替代燃料加注實務訓練。本艘新船由陽明海運自行管理營運，展現陽明海運由船員專業培訓至新能源船舶實務操作之人才培育成果，並為接續替代能源船隊率先建立核心人才與安全管理能力。