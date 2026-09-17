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泰福生技與澳商Q-Sera結盟 打進Q-Sera與日本醫材大廠泰爾茂供應鏈

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

泰福-KY（6541）17日宣布，旗下生物製劑CDMO品牌Bora Biologics與澳洲採血管技術領導公司Q-Sera Pty Ltd簽訂長期供貨協議，供應重組RAPClot蛋白，打進Q-Sera與日本醫療器材大廠泰爾茂（Terumo Corporation）商業化合作供應鏈。

泰福生技表示，Q-Sera於2021年底選擇Bora Biologics協助RAPClot的開發與製程放大，著眼於Bora Biologics竹北廠自有細胞株技術與重組蛋白製造專業符合Q-Sera對良率與生產能力的要求，因此在四年內製程成功放大至商業化生產規模後，雙方簽約確認攜手邁向長期供貨，支援Q-Sera與泰爾茂的商業化過程。

泰爾茂獲Q-Sera獨家授權在日本推出此產品，是真空採血管技術的重要突破，也顯示RAPClot技術已足夠成熟以重組凝血酶原活化劑ecarin加速血液凝固，可快速產出供生化檢驗使用的高品質血清，即使是含抗凝血劑的血液檢體也適用，有助縮短檢驗周轉時間、提升實驗室效率。

Ecarin最早是在毒蛇（鋸鱗蝰）的蛇毒中發現的，但RAPClot使用的ecarin是透過生物技術開發重組，以達成品質穩定與產量充足；Bora Biologics充分展現在嚴謹的品質管控下，運用業界標準生物製藥製程，開發並放大複雜的重組蛋白的實力。

血清是生化檢驗的標準檢體。目前主流技術下血液需要15至30分鐘才能凝固，凝固不完全或再凝固可能導致檢驗數值不準確或影響分析儀器；含抗凝血劑的血液凝固時間更長，甚至無法凝固；現有含凝血酶的快速血清管在較高肝素濃度下效果有限，因此實現RAPClot™商業價值將為醫學的進展帶來重大貢獻。

Bora Biologics副總經理官振儀指出：「生產重組ecarin必須在商業化規模下同時做到精準的製程控制、良好的再現性與穩定的產率。這次合作展現了我們在重組蛋白領域的深厚實力，以及支援特殊蛋白進入全球法規市場所需的法遵要求。」

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