Uber Eats分享外送專法觀察：店家、平台、外送員和消費者都受影響

《外送員權益保障及外送平台管理法》（外送專法）上路至今接近兩個月。Uber Eats 17日分享相關數據，指出主管機關要求疊單重疊時間重複計薪方式所帶來的連鎖影響已逐步浮現，從平台營運、外送合作夥伴接單意願，到消費者與商家體驗均受到衝擊。

Uber Eats指出，專法上路後，平台每趟外送成本較上路前增加約40%，同時市場供給也出現明顯變化。相較去年同期，專法上路後六周，每周平均上線超過40小時的外送員，上線服務時數平均減少約 21%，從六周內的走勢來看，上線服務時數由首周到第六周就減少近39%。

同一期間，整體外送員接單率卻較去年同期下滑約22%，市場媒合效率也持續承受壓力。最近一周以來，外送員平均每收到六筆派單，僅承接其中約一筆。商家也可能因訂單媒合效率下降，面臨餐點完成後等待取餐時間拉長的情況，但消費者平均等待訂單送達時間卻從首周約27分鐘提升至第六周約34分鐘，增加約7分鐘、增幅近26%。

Uber Eats指出，平台雖持續透過系統優化及調整疊單行程樣態與頻率，但仍難以完全吸收依主管機關目前意見，「外送服務重疊時間重複計算」的報酬計算方式所增加的成本。在內部優化與成本調整空間有限的情況下，Uber Eats先前已不得不持續動態調整消費者端相關費用，以維持市場穩定運作及外送服務效率，未來相關價格仍可能動態調整。

Uber Eats表示，支持保障外送員合理報酬與權益，但會持續觀察市場變化並與主管機關分享實務經驗，尋求兼顧各方權益與產業永續發展的適切平衡。針對主管機關就外送專法之解釋是否符合相關立法意旨且衡平各方權益，Uber Eats不排除未來透過法定程序進一步釐清。

根據統計，專法施行後，外送員報酬明顯提高。專法上路後六周對比2025年同期，外送服務期間每小時平均報酬由330元增加至420元，年增27%；相較專法規定的每小時最低保障工資245元更高出約 71%。因外送服務時間須重複計入各趟行程，疊單重複計算的部分，平均增加每單外送費約25元；平台每趟外送成本增加約40%，也大幅壓縮平台透過額外獎勵即時調節市場供需的空間。

過去平台可透過趟次、餐期尖峰、雨天等額外獎勵，鼓勵外送員在需求較高的時段與區域上線接單；然而，隨著主管解釋要求疊單重複計入時間，加上外送員挑選訂單，導致成本增加、壓縮獎勵調節空間，每周平均上線超過40小時的全職外送員上線服務時數相較去年同期平均減少約21%，使餐期、雨天等需求高峰更難即時補足外送量能，增加市場供需平衡與訂單媒合的挑戰。

平台也觀察，因「送得越久報酬越好」，部分外送員出現挑選疊單行程，影響其他訂單的完成率及整體市場供需與外送效率。專法上路後六周對比2025年同期，整體外送合作夥伴接單率下滑約22%，近一周出現平均派送6單，外送員只送1單的狀況，影響其他訂單的承接情況，部分訂單可能需要更長時間才能媒合到外送員，天候不好或用餐尖峰時段，更可能拉長訂單媒合時間。