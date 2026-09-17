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美國環保署參訪寶鼎再生水 日勝生啟動故宮7.2億元無障礙建設

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
泰誠故宮博物院「至善路入口無障礙通道新建工程」設計示意圖。圖／日勝生提供
泰誠故宮博物院「至善路入口無障礙通道新建工程」設計示意圖。圖／日勝生提供

日勝生（2547）近年積極布局水資源領域，美國環境保護署（EPA）17日參訪旗下日鼎水務與寶鼎再生水建置的「桃園北區水資源回收中心再生水廠」，由行政院環境部、桃園市水務局官員陪同，深入了解台灣公共污水處理、再生水製造、產業供水及水資源循環利用，聚焦再生水支援產業發展及提升城市水資源韌性。

日勝生表示，此次參訪除讓EPA了解台灣污水處理與再生水利用經驗，也促進台美雙方在水資源循環、再生水技術、智慧水務及氣候韌性等議題交流。

行政院已核定16案再生水廠，其中桃園北區、台中水湳、台南永康、台南安平、台南仁德、高雄鳳山及高雄臨海共7座完成建置，每日再生水產量逾19萬噸，主要供應產業用水；另有9案規劃及興建中，全部完成後每日總供水量可望超過50萬噸。

桃園近年持續加速污水下水道建設，截至2025年底接管戶數達27.7萬戶，較2022年底增加8.1萬戶、增幅41.39%；整體污水處理率也由70.23%提升至73.75%。

日勝生董事長林榮顯表示，台灣土地有限、天然水資源條件特殊，需透過科技、制度及民間企業投入，建立多元水源及循環利用體系。日勝生投入桃園水資源建設，不僅處理污水，更進一步將污水轉化為可再利用的水資源。

日鼎水務參與桃園北區公共污水系統建設與營運，一期污水廠2016年營運、二期2020年營運，並持續推進污水接管，朝全期25萬戶服務目標邁進。桃北再生水廠目前穩定供應4萬CMD（每日4萬噸）再生水，全期規劃11.2萬CMD，未來將配合桃園產業發展及航空城等建設逐步擴充。

寶鼎再生水廠導入濾布濾池、超濾（UF）及逆滲透（RO）等高階處理技術，並嚴格監測COD、TOC、濁度、氨氮及金屬等水質指標，確保再生水品質穩定。

此外，桃北水資源回收中心導入智慧水務平台，整合污水處理、再生水製造、水質監測、設備維護及SCADA系統，並運用AI進行資料分析、水質預測及異常警示，讓管理由事後因應轉向事前預判，降低操作風險及能源、藥劑使用。

日勝生表示，子公司泰誠營造另得標故宮「至善路入口無障礙通道新建工程」，預算約7.2億元，16日動工，預計約2年半完工，並將串聯未來捷運環狀線北環段Y28「故宮站」，持續布局公共建設與永續工程。

日勝生 環保署 故宮

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