最強後盾南科！近十年家戶數善化區大增41%奪冠 這區戶數增加最多

台積電（2330）自2017年宣布先進製程入主台南科學園區，不僅引領台南從文化古都走向國際矚目的科技新城，過去十年更改寫了在地住宅與人口結構。

永慶房產集團統計台南市各行政區2017年至2026年「家戶數變化」，發現高科技廊帶帶來擴張的巨大磁吸效應！「善化區」以41%的家戶數成長率奪冠，「新市區」和「安平區」緊追在後。

值得注意的是，「安南區」以十年大增14,880戶的驚人量能，成為「淨增加戶數」最多的行政區。

做為最貼近南科的核心腹地，「善化區」承接半導體發展紅利，科技新貴的移入推升當地的家戶規模，以十年成長41%的家戶成長率，位居全台南之冠。

永慶不動產台南南科陽光加盟店長胡嘉益指出，善化區高達8成購屋需求與園區相關，區內指標當屬「善化LM特區」，不僅靠近南科，房型也符合科技家庭的居住需求，加上頂尖的雙語教學資源，剛性需求強勁。儘管生活機能還不及市中心，但通勤距離短、就業需求穩定，仍是南科族在地置產的首選。

並列南科雙核心的「新市區」，發展時間雖晚於善化區，但近期熱門的「新和重劃區」，因緊鄰新市市中心，享有完善的生活機能，也讓家戶成長率以36%位居第二。

台慶不動產善化南科加盟店長謝旺瑋指出，當地同樣有8成以上購屋族源自南科，且相較善化區，這裡房價每坪便宜約5-10萬元，兼具通勤距離和價格優勢，吸引重視生活便利性和購屋預算較緊的購屋族。

值得一提的是，隨著北外環道路逐步完工，縮短抵達市區的時間，部分族群轉往台南市區購屋，不過南科腹地廣大、未來開發性仍值得期待，後勢持續看好。

相較於科學園區周邊的緊湊節奏，坐擁歷史底蘊的「安平區」，則以悠閒步調脫穎而出，以33%的家戶數成長率，名列第3名。

有巢氏房屋安平育平健康加盟店東王建程指出，近年「五期重劃區」與「國平重劃區」的開發，加上跨港大橋、安平之丘等建設與觀光題材，提升安平區的能見度。重劃區道路及街廓規劃完整，部分住宅又具河岸或海景條件，讓安平在台南房市中形成鮮明的慢活、休閒、度假感定位。

王建程表示，依門店近期接觸的客群觀察，安平區購屋族群相當多元，除了外縣市的退休族、年輕首購族外，近年也逐漸出現南科工作族群轉往安平置產。

王建程指出，這類客群除了考量住宅品質，也重視生活環境與休閒機能，安平特有的水岸景觀、低密度生活氛圍與度假感，正好符合其居住偏好。目前區內新成屋平均單價每坪約28-35萬元之間，價格比市中心親民許多，也讓安平成為兼顧居住品質與房價負擔的選項。

10年增加14,880戶的「安南區」，增幅達29%，是全台南市家戶數增加最多的行政區。台慶不動產九份子宜興加盟店長林品承分析，安南區幅員廣大、早期土地價格基期相對較低，近年以「九份子重劃區」為核心，住宅供給量增加；加上國道及北外環道路等交通路網逐步串聯，也使安南區成為南科通勤族評估置產的住宅區之一。

林品承指出，「九份子重劃區」享有河岸景觀、街廓新穎筆直、居住環境相對單純等優勢，新成屋產品也符合南科家庭偏好。不過，現階段部分日常生活機能仍需仰賴鄰近成熟生活圈支援。近期區內推案量有所減少，房價大致呈現盤整，但在南科自住與通勤需求支撐下，中長期發展仍值得關注。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，近10年台南家戶成長熱區，呈現出三條清楚的發展脈絡：「善化區」、「新市區」直接受惠於南科產業與就業人口移入；「安平區」以生活環境及休閒特色，吸引退休族、首購族及部分南科從業人員進駐。「安南區」則承接交通路網改善所帶來的居住外溢需求。顯示南科帶來的居住需求，已隨著交通條件、房價差距及生活型態選擇，從南科周邊逐步向台南其他區域擴散。

陳金萍指出，家戶數成長代表區域居住需求與家戶組成正在改變，但不等同房價必然上漲。購屋族仍應綜合評估通勤時間、生活機能、區域供給量及重大建設進度，並將未來家庭人口變化、換屋需求與轉手性納入考量。

陳金萍表示，尤其公共建設從規劃到完工需要很長時間，不宜僅憑題材追價，選擇符合自身長期居住需求、總價負擔合理的產品，才是兼顧自住品質與資產保值的穩健作法。