快訊

手搖飲稽查結果出爐！青山、八曜和茶遭揪違規 食藥署開罰

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

爆下體打玻尿酸壞死 極私密對話瘋傳…王鶴棣地獄等級「絕望3困境」

聽新聞
0:00 / 0:00

寄居蟹管顧近九成案件完成轉銜 新北租賃公會與業者接住房東、房客

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
針對寄居蟹管理顧問公司停止提供社會住宅包租代管服務，新北市租賃住宅服務商業同業公會整合業者服務量能，協助案件後送與轉銜。圖／新北市租賃服務同業公會提供
針對寄居蟹管理顧問公司停止提供社會住宅包租代管服務，新北市租賃住宅服務商業同業公會整合業者服務量能，協助案件後送與轉銜。圖／新北市租賃服務同業公會提供

針對寄居蟹管理顧問公司停止提供社會住宅包租代管服務，國家住宅及都市更新中心自8月10日起啟動轉銜專案，目前近九成案件已完成或進入承接程序，新北市租賃住宅服務商業同業公會轄下近2700件轉銜案件，目前也協助超過九成房東進行服務，公會呼籲，尚未完成登記的房東應儘速填寫「寄居蟹案件轉銜協助登記表」，以保障租稅優惠、修繕補助及社宅相關權益。

新北租服公會表示，此次轉銜並非單純將名單移交其他業者，而是必須逐戶聯繫房東與房客、確認承接意願、核對契約與款項狀態，並協助處理點交、結算及重新簽約。事件發生後，公會即配合國家住都中心啟動聯繫及媒合機制，多家業者也迅速調度業務、行政及客服人力，成立專責窗口，逐案說明、追蹤並協助完成相關程序。

新北租服公會理事長王則人表示，近九成案件能順利進入轉銜程序，是主管機關、公會與第一線業者共同努力的成果。許多業者承擔原本不屬於自身業務的額外工作，一通電話、一份文件、一戶一戶追蹤，目的就是不能讓房東、房客因個別企業事件而失去保障。

王則人指出，完成轉銜只是第一步，如何重新建立市場信任，才是產業真正的考驗。過去業界較常以管理戶數及成長規模衡量成果，但此次事件後，房東更重視款項如何管理、契約是否清楚、企業經營是否穩健，以及服務的專業性與即時性。王則人透露，已有租服業者陸續啟動服務升級，包括強化租金、押金與營運資金的區隔管理，建立風險準備及履約保障機制，導入第三方支付或更透明的款項管理方式；同時定期提供租務、修繕及營運資訊，並強化重大投資與經營風險揭露，讓房東能夠查詢、追蹤並掌握委託房屋狀況。

王則人強調，未來租服業者提供的不能只有「代為出租」，更要進一步協助房東管理資產與風險。租服產業下一階段不再只是比較誰管理的戶數多，而是誰能用制度、透明與服務，真正獲得房東的長期信任。

公會提醒，轉銜協助登記將於10月31日截止，已登記房東應於11月16日前確認承接業者；未依限完成者，案件可能退出社宅包租代管計畫。公會將持續配合主管機關協尋未聯繫房東，並推動產業自律與服務升級，讓個別事件成為制度改革與產業進步的起點。

房東 房客 新北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從自主都更到租賃專法 不動產高峰論壇聚焦住宅權益

重塑台灣中小企業融資版圖：兼顧秩序與創新的融資租賃業發展策略

赴陸旅團免提供團員名單 行前登錄輔導取代裁罰

台開金門商場喊停業踩紅線？金門縣府：涉重大違約、不得擅停

相關新聞

吳昕陽：新光三越台中中港店今年拚重返百貨店王！全年營業額衝千億

新光三越台中中港店今年力拚重返「店王」，集團全年營業額將衝1,000億元。新光三越副董事長吳昕陽17日表示，台中中港店營運持續恢復，今年將朝重返店王方向努力；今年7月承接台北車站商場，則是新光三越布局「樞紐經濟」的開始，若北車營運模式成功，未來有機會將模式複製至其他樞紐據點。

陽明海運「滿明輪」命名、投入 MS2航線 強化亞洲-西地中海運輸服務

陽明海運委由韓國HD現代重工業株式會社建造之5艘15,500 TEU級LNG雙燃料系列貨櫃輪，第4艘「滿明輪YM Weight」於9月17日在HD現代重工蔚山船廠舉辦新船命名典禮，邀請交通部次長林國顯夫人林秋蓮擔任船舶命名擲瓶人，為新船獻上一帆風順、班班滿載之圓滿祝福。林國顯暨財團法人驗船中心（CR Classification Society，下稱「CR」）董事長亦應邀出席本次命名典禮，與陽明海運共同見證由CR擔任驗證之替代能源新船交付，為本次典禮增添光彩，更為台灣航運綠色轉型寫下重要里程碑。

Uber Eats分享外送專法觀察：店家、平台、外送員和消費者都受影響

《外送員權益保障及外送平台管理法》（外送專法）上路至今接近兩個月。Uber Eats 17日分享相關數據，指出主管機關要求疊單重疊時間重複計薪方式所帶來的連鎖影響已逐步浮現，從平台營運、外送合作夥伴接單意願，到消費者與商家體驗均受到衝擊。

美國環保署參訪寶鼎再生水 日勝生啟動故宮7.2億元無障礙建設

日勝生（2547）近年積極布局水資源領域，美國環境保護署（EPA）17日參訪旗下日鼎水務與寶鼎再生水建置的「桃園北區水資源回收中心再生水廠」，由行政院環境部、桃園市水務局官員陪同，深入了解台灣公共污水處理、再生水製造...

寄居蟹管顧近九成案件完成轉銜 新北租賃公會與業者接住房東、房客

針對寄居蟹管理顧問公司停止提供社會住宅包租代管服務，國家住宅及都市更新中心自8月10日起啟動轉銜專案，目前近九成案件已完成或進入承接程序，新北市租賃住宅服務商業同業公會轄下近2700件轉銜案件，目前也協助超過九成房東進行服務，公會呼籲，尚未完成登記的房東應儘速填寫...

外媒曝汰舊換新計畫？長榮航空：機隊汰換一直在評估

根據外電報導，長榮航空（2618）正考慮汰換舊新計畫。針對這個消息長榮航表示，本公司機隊採購係依據市場需求、整體營運發展、機隊汰舊換新及航網布局需求持續進行規劃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。