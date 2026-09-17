外媒曝汰舊換新計畫？長榮航空：機隊汰換一直在評估

針對寄居蟹管理顧問公司停止提供社會住宅包租代管服務，國家住宅及都市更新中心自8月10日起啟動轉銜專案，目前近九成案件已完成或進入承接程序，新北市租賃住宅服務商業同業公會轄下近2700件轉銜案件，目前也協助超過九成房東進行服務，公會呼籲，尚未完成登記的房東應儘速填寫...

2026-09-17 16:12