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外媒曝汰舊換新計畫？長榮航空：機隊汰換一直在評估

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空強化競爭力持續評估機隊汰換計畫。圖／長榮航提供
長榮航空強化競爭力持續評估機隊汰換計畫。圖／長榮航提供

根據外電報導，長榮航空（2618）正考慮汰換舊新計畫。針對這個消息長榮航表示，本公司機隊採購係依據市場需求、整體營運發展、機隊汰舊換新及航網布局需求持續進行規劃。

面對商務與高端休閒旅客增加，長榮航規劃未來777-300ER客艙升級，將全面更新各艙等座椅、機上娛樂系統及客艙環境，同時增加皇璽桂冠艙座位數，直接把高端客群的需求轉化為收益策略。

隨旅客出國頻次增加與票價提升，「新機」是航空業下一輪競爭勝出的重要關鍵，長榮航空目前機隊共計89架，包括80架客機及九架貨機，為維持市場競爭力兼顧機隊汰舊換新，預計2027年至2033年將再引進24架A350-1000廣體客機，2029年至2033年交付18架A321neo窄體客機，目前787機隊已達22架，預計在2033年前將達34架規模。

航空業 長榮航空

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