ISSB今年正式上路 安永點出企業接軌八大重點

台灣自2026年起分階段導入IFRS永續揭露準則（ISSB準則），企業永續揭露正式進入實施階段。安永指出，企業接下來不只是蒐集永續資料，更要把永續風險與機會、財務重大性及可能的財務影響，真正納入公司治理與經營決策。

安永聯合會計師事務所舉辦「2026 ISSB國內外實務交流研討會」，邀請EY Global Corporate Reporting Services Leader Michiel van der Lof及財團法人中華民國會計研究發展基金會董事長王怡心，分享全球ISSB發展趨勢及台灣接軌過程。

Michiel van der Lof指出，ISSB準則正逐步成為全球資本市場永續揭露的共同語言，包括台灣、日本、新加坡、澳洲、香港及韓國等亞太市場，都已陸續公布導入規劃。ISSB不只是要求企業揭露資料，更要重新檢視治理架構、商業模式及策略，找出可能影響未來現金流、資金取得能力及資本成本的永續風險與機會。

他並提出企業導入ISSB的八大準備重點，包括聚焦企業價值創造、採用財務重大性觀點、善用既有揭露資料、運用過渡性豁免措施、善用比例原則、及早讓適當人員參與、提早啟動準備，以及建立持續精進的管理機制。

從澳洲等較早採用ISSB準則市場的經驗來看，企業雖已逐步建立風險辨識能力，但在財務影響量化、氣候相關機會揭露及價值鏈資訊整合等方面，仍有精進空間。

王怡心表示，台灣已將IFRS S1及IFRS S2納入年報永續資訊揭露規範，上市公司將於2026年至2028年間分三階段適用。相關單位也持續推出產業揭露範例、問答集及教育宣導，協助企業接軌。

她指出，採用永續揭露準則只是起點，建立市場信任才是最終目標。未來永續資訊除了要能理解、可比較，也應提高可驗證性及數位化能力，真正支援投資決策及資本市場發展。