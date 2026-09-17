科達建築賴建程：2026年自住客勇敢進場 但不能亂買

科達建築董事長賴建程表示，房市管制以來是對產業的最大考驗，建商大多休兵觀望等待房市回溫，不過市場進入冷靜期，更是能突顯個案亮點的時刻。

賴建程認為，2026年，是自住客可以勇敢進場的一年！但前提是你絕對不能亂買，必須學會看懂數據、看懂建商的「讓利誠意」。

面對房市挑戰，賴建程強調，「剛性買盤一直都在，每年約有25萬的中古屋與10萬戶的預售交易量，這些需求不會因為政策壓抑就消失」。

賴建程也預告，未來六年科達已經準備好了！九大指標建案、橫跨雙北五大行政區、總案量合計逾500億元，推案腳步不停歇，除了深耕都更、危老市場，並將持續於新莊塭仔圳獵地，預計每年穩健推出一到兩個中型指標案，其中科達仁義三重案、總銷40億元，最快明年第3季推出。

科達建築15日舉行「敦北序」開工動土典禮，案量達百億元之北市蛋黃區危老大案「敦北序」開工，此案也成為928檔期台北市唯一的百億大案。

據實價登錄資料，台北市松山區的新案每坪成交均價約148.6萬元；而周邊醞釀中的元利建設新案，市場預估每坪逾170萬元，正對面屋齡20年的中古大樓，近一年平均每坪成交 179萬元。

賴建程不諱言，「敦北序」走「實質讓利」，每坪開價141萬起，不僅低於區域均價，甚至對比鄰近新建案與中古屋皆有不小價差，就是要讓消費者「很有感」。