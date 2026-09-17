快訊

手搖飲稽查結果出爐！青山、八曜和茶遭揪違規 食藥署開罰

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

爆下體打玻尿酸壞死 極私密對話瘋傳…王鶴棣地獄等級「絕望3困境」

聽新聞
0:00 / 0:00

科達建築賴建程：2026年自住客勇敢進場 但不能亂買

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
科達建築董事長賴建程表示，房市管制以來是對產業的最大考驗，建商大多休兵觀望等待房市回溫；他認為，2026年，是自住客可以勇敢進場的一年！但前提是你絕對不能亂買，必須學會看懂數據、看懂建商的「讓利誠意」。圖／科達建築提供
科達建築董事長賴建程表示，房市管制以來是對產業的最大考驗，建商大多休兵觀望等待房市回溫；他認為，2026年，是自住客可以勇敢進場的一年！但前提是你絕對不能亂買，必須學會看懂數據、看懂建商的「讓利誠意」。圖／科達建築提供

科達建築董事長賴建程表示，房市管制以來是對產業的最大考驗，建商大多休兵觀望等待房市回溫，不過市場進入冷靜期，更是能突顯個案亮點的時刻。

賴建程認為，2026年，是自住客可以勇敢進場的一年！但前提是你絕對不能亂買，必須學會看懂數據、看懂建商的「讓利誠意」。

面對房市挑戰，賴建程強調，「剛性買盤一直都在，每年約有25萬的中古屋與10萬戶的預售交易量，這些需求不會因為政策壓抑就消失」。

賴建程也預告，未來六年科達已經準備好了！九大指標建案、橫跨雙北五大行政區、總案量合計逾500億元，推案腳步不停歇，除了深耕都更、危老市場，並將持續於新莊塭仔圳獵地，預計每年穩健推出一到兩個中型指標案，其中科達仁義三重案、總銷40億元，最快明年第3季推出。

科達建築15日舉行「敦北序」開工動土典禮，案量達百億元之北市蛋黃區危老大案「敦北序」開工，此案也成為928檔期台北市唯一的百億大案。

據實價登錄資料，台北市松山區的新案每坪成交均價約148.6萬元；而周邊醞釀中的元利建設新案，市場預估每坪逾170萬元，正對面屋齡20年的中古大樓，近一年平均每坪成交 179萬元。

賴建程不諱言，「敦北序」走「實質讓利」，每坪開價141萬起，不僅低於區域均價，甚至對比鄰近新建案與中古屋皆有不小價差，就是要讓消費者「很有感」。

建築 預售 房市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市928檔期唯一百億大案「敦北序」開工 賴建程：每坪開價低於區域均價

科達928檔期搶進敦北商圈 百億案「敦北序」開工

竹北大坪數新案創單價新高 信義房屋專家卻說：中古屋未必跟漲

打房後房市買氣弱化！雙北蛋黃區低總新案曝 最低1,130萬元

相關新聞

吳昕陽：新光三越台中中港店今年拚重返百貨店王！全年營業額衝千億

新光三越台中中港店今年力拚重返「店王」，集團全年營業額將衝1,000億元。新光三越副董事長吳昕陽17日表示，台中中港店營運持續恢復，今年將朝重返店王方向努力；今年7月承接台北車站商場，則是新光三越布局「樞紐經濟」的開始，若北車營運模式成功，未來有機會將模式複製至其他樞紐據點。

陽明海運「滿明輪」命名、投入 MS2航線 強化亞洲-西地中海運輸服務

陽明海運委由韓國HD現代重工業株式會社建造之5艘15,500 TEU級LNG雙燃料系列貨櫃輪，第4艘「滿明輪YM Weight」於9月17日在HD現代重工蔚山船廠舉辦新船命名典禮，邀請交通部次長林國顯夫人林秋蓮擔任船舶命名擲瓶人，為新船獻上一帆風順、班班滿載之圓滿祝福。林國顯暨財團法人驗船中心（CR Classification Society，下稱「CR」）董事長亦應邀出席本次命名典禮，與陽明海運共同見證由CR擔任驗證之替代能源新船交付，為本次典禮增添光彩，更為台灣航運綠色轉型寫下重要里程碑。

Uber Eats分享外送專法觀察：店家、平台、外送員和消費者都受影響

《外送員權益保障及外送平台管理法》（外送專法）上路至今接近兩個月。Uber Eats 17日分享相關數據，指出主管機關要求疊單重疊時間重複計薪方式所帶來的連鎖影響已逐步浮現，從平台營運、外送合作夥伴接單意願，到消費者與商家體驗均受到衝擊。

美國環保署參訪寶鼎再生水 日勝生啟動故宮7.2億元無障礙建設

日勝生（2547）近年積極布局水資源領域，美國環境保護署（EPA）17日參訪旗下日鼎水務與寶鼎再生水建置的「桃園北區水資源回收中心再生水廠」，由行政院環境部、桃園市水務局官員陪同，深入了解台灣公共污水處理、再生水製造...

寄居蟹管顧近九成案件完成轉銜 新北租賃公會與業者接住房東、房客

針對寄居蟹管理顧問公司停止提供社會住宅包租代管服務，國家住宅及都市更新中心自8月10日起啟動轉銜專案，目前近九成案件已完成或進入承接程序，新北市租賃住宅服務商業同業公會轄下近2700件轉銜案件，目前也協助超過九成房東進行服務，公會呼籲，尚未完成登記的房東應儘速填寫...

外媒曝汰舊換新計畫？長榮航空：機隊汰換一直在評估

根據外電報導，長榮航空（2618）正考慮汰換舊新計畫。針對這個消息長榮航表示，本公司機隊採購係依據市場需求、整體營運發展、機隊汰舊換新及航網布局需求持續進行規劃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。