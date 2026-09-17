新光三越北車商場第4季動工 首階段拚最快年底完工

新光三越台北車站商場改裝時程進一步曝光，今年第4季將啟動第一階段工程，全案預計耗時約2年8個月。率先改造1樓東南區及中島櫃位，若進度順利最快年底完成；第二階段接續整建1樓西北區及中央大廳，最後進入地下1樓及2樓的第三階段，光是第三階段從審查、規畫到施工，時程就估一年起跳。

新光三越執行副總經理吳昕昌表示，第一階段除營業櫃位外，也將優先改善公共服務空間及廁所等設施。由於首階段改裝範圍相對較小，工程時間不需太長，預計今年第4季啟動，若進度順利最快今年底完成。

第二階段改裝範圍包括1樓西北區及中央大廳。吳昕昌表示，此次改裝不只調整商品櫃位，也將增加公共服務空間，希望相關服務設施能盡早到位。

第三階段則是整體改裝工程難度最高的一環，範圍涵蓋地下1樓及2樓，其中又以2樓工程最為複雜。吳昕昌指出，2樓面積較大，且是完整樓層，加上將有餐廳進駐，涉及廚房、電力、消防、機電、瓦斯及排煙等設備，既有設備也將重新整理及升級，前置規畫及審查所需時間較長。

吳昕昌表示，若從前期審查、規畫一路計算至施工，第三階段時程估一年起跳。目前相關招商及工程規畫已同步進行，至於2樓未來採全樓層一次改裝，或分區進行，目前仍在討論。

北車商場整體改裝投資金額超過10億元，全案改裝期間仍將維持一定營運量能，原則上至少維持七成營運，讓每天往來台北車站的旅客仍能使用商場的商品、食品等服務。

此外，新光三越也規畫新增兩座可從地下1樓直達2樓的電梯。吳昕昌指出，目前台北車站沒有電梯可以直接從地下1樓抵達2樓，旅客必須在1樓轉乘，對身障者、攜帶大型行李或推車的旅客較為不便，因此希望藉由新增電梯改善垂直動線。

目前兩座電梯設置位置已大致鎖定，但由於工程涉及樓板，且垂直動線可能牽涉台鐵、高鐵及捷運等不同單位，仍需進一步協調，因此實際施工時程尚未確定。