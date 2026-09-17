北市928檔期唯一百億大案「敦北序」開工 賴建程：每坪開價低於區域均價

科達建築15日舉行「敦北序」開工動土典禮，案量達百億元之北市蛋黃區危老大案「敦北序」開工，此案也成為928檔期台北市唯一的百億大案。

科達建築董事長賴建程表示，房市冷靜了一大陣子，自住客已為房市主力客群，購屋決策也趨於保守理性，格局、建材與地段將是影響「個案表現」的關鍵。

據實價登錄資料，台北市松山區的新案每坪成交均價約148.6萬元；而周邊醞釀中的元利建設新案，市場預估每坪逾170萬元，正對面屋齡20年的中古大樓，近一年平均每坪成交179萬元。

賴建程不諱言，「敦北序」走「實質讓利」，每坪開價141萬起，不僅低於區域均價，甚至對比鄰近新建案與中古屋皆有不小價差，就是要讓消費者「很有感」。

「敦北序」大股東廣豐集團會長賀鳴珩表示，「在當前金融環境趨於審慎、房地產市場面臨挑戰之際，本案能順利推動更顯難能可貴。賀鳴珩指出，「敦北序」基地規模逾500坪，兩年多來，一路見證賴董事長帶領團隊，以耐心、誠意傾聽地主需求，也始終將住戶權益與居住安全放在首位，能夠順利走到開工的重要里程碑，代表地主長期以來的信任與支持。」

賴建程說，科達建築這次在北市正核心敦北生活圈，這個從小看棒球必經的敦北林蔭大道推出住宅案，代表著科達的里程碑，更是要讓努力生活的年輕世代，也有機會在敦北買得起一個屬於自己的家。

賴建程指出，此案是北市近年難尋的500多坪大基地，他希望打造年輕人也買得起的精品小豪宅，全案總價2,150萬元起，並有八成比重的產品總價低於3,000萬元。

這次「敦北序」也是科達建築與信義代銷首度強強聯手，雙方以國際頂級飯店精品思維，從產品定位、建築美學到公設規劃，希望為敦北市場帶來不同於傳統小宅的選擇。

「敦北序」外觀及設計拿下七項國際設計大獎，其中法國設計大獎連兩年榮獲金獎肯定，住宅結構擁有耐震六級、Alfa Safe專利柱中柱。

「敦北序」位八德路三段敦北商圈，主打小巨蛋850米、稀有三面臨路537坪大基地，規劃雙塔Twin Towers地標建築，為地上14及15層建築、地下5層，共259戶住家，為坡道平面車位、主力產品15~22坪、一至二房產品。

正式開工後，「敦北序」預計10月下旬公開，將祭出「訂簽6%」，限量早鳥優惠方案。