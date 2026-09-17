吳昕陽：新光三越台中中港店今年拚重返百貨店王！全年營業額衝千億

新光三越台中中港店今年力拚重返「店王」，集團全年營業額將衝1,000億元。新光三越副董事長吳昕陽17日表示，台中中港店營運持續恢復，今年將朝重返店王方向努力；今年7月承接台北車站商場，則是新光三越布局「樞紐經濟」的開始，若北車營運模式成功，未來有機會將模式複製至其他樞紐據點。

吳昕陽表示，新光三越今年1至8月業績較去年同期成長28%，主要受台中中港店恢復營運帶動，目前台中店業績已回到2024年同期約95%水準；若排除台中店，同店業績仍成長3%。今年1至6月全台並有約530個品牌進行替換，其中以台中中港店最多。

台中中港店去年因氣爆事故影響營運，讓出台灣百貨「店王」寶座，去年店王由台北101購物中心拿下，台北101董事長賈永婕日前喊出2026年台北101商場要蟬聯店王。對此，吳昕陽表示，新光三越當然以第一名為目標，台中中港店一定會朝重返店王方向努力，被問及是否今年就有機會重返店王，他回應，今年一定會努力。

除了既有品牌調整，新光三越也將成功的新業態進一步複製。新光三越攜手日本ISETAN MEN’S跨國合作、於A9館3樓打造的男性潮流選物場域SKM MEN’S，今年業績成長約15%。吳昕陽表示，新光三越將持續深耕，引進新商品、新業態，未來並計畫將SKM MEN’S模式複製至台中。

會員經營方面，新光三越自去年底推動金卡制度，目前金卡會員已超過1.2萬名，貢獻公司整體營收約兩成。數位服務也持續擴大AI應用，從生成網頁延伸至行銷內容、顧客互動及運算，希望透過科技運用更了解顧客需求，強化會員服務。

實體商場改裝則將食品館列為重點。吳昕陽指出，A8及台中中港店食品館改裝後，業績均呈現翻倍成長。新光三越希望將傳統食品館朝Food Hall概念發展，不只是超市或販售熟食，而是結合食品、熟食、禮品及咖啡等多元內容，提高消費者到店頻率。

吳昕陽觀察，日本許多商場最熱鬧的區域就在地下樓層，除了可與交通系統串聯，食品消費頻率也較餐廳更高，消費者每隔幾天就可能購買熟食、食品或禮品。他認為，Food Hall將是未來商場「另一波革命」，也是新光三越持續推動的改裝方向。

在據點布局上，新光三越去年開出小北門店，中山店預計今年10月歇業，今年7月則承接台北車站商場。吳昕陽表示，北車是新光三越發展「樞紐經濟」的開始，而「樞紐」並不侷限於鐵道，涵蓋範圍更廣，包括不同型態的travel retail，未來新光三越對樞紐經濟的布局範疇將逐步擴大。

吳昕陽指出，左營店本身也是樞紐型據點，新光三越希望藉由此次北車布局，重新檢視這類商場的經營方式，並把北車作為新的示範案例。若北車營運模式成功，未來有機會進一步模組化，將模式複製至其他樞紐據點。台北車站商場預計第4季啟動第一階段改裝，後續還將陸續公布新規畫。