沙崙園區用電直逼整個新北 環團要求台積電說清能源責任

環境部將於18日上午召開「南部科學園區沙崙園區開發計畫」第二階段環境影響評估範疇界定會議。開發單位為國科會南部科學園區管理局，開發面積506.90公頃，未來將由台積電（2330）進駐。環團指出，沙崙園區長期用電總需求將提高至2,700MW（2.7GW），最大用電情境下，一年耗電約237億度，單一園區用電量將高於新北市整年度用電量，新增電力需求將牽動南部電網、發電設施、再生能源、天然氣需求及溫室氣體排放。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，台積電已公開承諾2030年使用60%再生能源、2040年達100%，但沙崙園區最新文件仍依科學園區政策環評目標，承諾2040年45%、2050年100%。她認為，新建大型先進製程園區不應只以政策環評最低標準作為承諾，二階環評應將台積電自身2040年RE100目標納入具體評估與承諾。

依台積電2025年永續報告書，台積電台灣廠區目前再生能源占比11.4%，距2040年100%仍有差距。黃靖庭指出，沙崙園區新增用電需求達2.7GW，台積電不應被動等待市場綠電供應，而應運用長期購電能力、資金及市場影響力，透過長期採購、自建光電與儲能等方式，主動促成新增再生能源供給。

氣候對策協會常務理事柯建佑表示，沙崙園區帶來龐大新增用電，二階環評應說明需要新增或提前興建哪些變電、輸電及電源設施，以及投資金額、現行線路補助費涵蓋程度與剩餘成本由誰負擔，避免大型新增負載成本轉嫁一般用戶。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，沙崙園區年用電以90%負載率估算，將達213億度以上，六月環說書估算年排放2,139萬噸二氧化碳當量，約為台積電目前全公司排放量的1.6倍。若園區2030年前後投產時僅使用25%綠電，與台積電承諾60%相比將出現約75億度缺口，恐增加台灣減碳及能源安全壓力。

環境權保障基金會主任湯琳翔表示，沙崙園區新增電力需求近乎全數須仰賴興達電廠供應，興達電廠供電能力已由4,326MW提升至6,126MW，興達二期完工後還將新增最多2,800MW供電能力。隨著高雄楠梓廠及沙崙園區用電需求增加，恐加重南部電網負荷，也可能影響舊燃氣機組除役時程。

綠色公民行動聯盟研究員林正原則表示，高科技產業既從電力供應獲得利益，就不應只要求政府與台電提供電力，再由社會承擔發電設施成本及環境風險。相較將希望寄託於核電，更應要求用電大戶從現在開始透過長期再生能源採購、自建再生能源、儲能、需求管理及區域型微電網，讓新增用電需求與新增電力供給同步成長。