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東方風能運維船提前交付 抵台後11月啟用

中央社／ 台北17日電

東方風能昨天舉行首艘運維船「東方先進」交船儀式，該船較原訂時程提前2個月完成交付，預計9月底抵台並轉為台灣籍，將於11月1日起投入12年期運維服務。

東方風能今天透過新聞稿表示，既有造船計畫中的其餘在建船舶，均已有營運合約安排，為後續交付及投入服務提供明確的業務基礎。隨著這批新船陸續加入營運，預期將逐步貢獻服務收入，並為東方風能營運現金流帶來正面助益，使船舶投資的營運效益逐步展現。

東方風能說明，提前2個月取得「東方先進」，是東方風能與船廠緊密協作的成果。專業駐場監造團隊掌握進度並嚴格把關品質，為後續服務爭取充裕的整備時間，團隊得以提早安排船員熟悉設備、演練流程，保留調校與整備彈性，確保船舶與人員順利銜接，為11月啟動的長期運維服務奠定基礎，將提前交船的成果轉化為實際履約優勢。

東方風能16日也宣布，董事會通過向全球知名專業船舶設計與建造公司VARD訂造一艘新船舶，建造金額上限為7600萬至8600萬美元。東方風能指出，現有營運船隊運能已充分投入既有業務，本次訂造主要為因應潛在國際業務需求，提前規劃後續專案所需運能，提升國際業務的承接能力。

東方風能說明，本次訂造船舶與運維支援船（SOV）類型相近，將採用不同於前3艘SOV的設計，以配合國際專案的作業需求。東方風能將依業務需求與專案特性規劃船隊配置，並透過整體調度與資源整合，強化船隊規模效益，提升營運效率及國際專案的服務能力。

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