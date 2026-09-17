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用數據看懂城市八年改變「走進新北未來安居所」第八屆危老都更博覽會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
走進「新北未來安居所」第八屆危老都更博覽會。圖／新北住都中心提供
走進「新北未來安居所」第八屆危老都更博覽會。圖／新北住都中心提供

第八屆危老都更博覽會本周末(9/19~9/20)即將在台北圓山花博爭豔館登場。今年新北市展區化身期間限定的「Urban Evolution—新北未來安居所」，把侯市長八年來的都市更新成果，濃縮成一座可以走進、可以體驗的「未來城市決策中心」，邀請每一位民眾擔任「城市決策員」，從數據看懂問題、從政策認識方法、從生活感受改變，以最平易近人的方式，理解八年來城市如何變得更安全、更宜居。

這次策展將八年施政成果轉化為五項城市安居指數，具體呈現新北市在居住安全、更新效率、公共價值與城市轉型上的改變。同時串聯新北市政府都市更新處、新北市住宅及都市更新中心，以「一套城市系統、兩個核心引擎」為架構，展現「都更處定義城市的下一步，住都中心讓下一步真正發生」的分工默契，讓複雜的政策，變成市民一看就懂的城市故事。

現場規劃五大展區：報到區領取「未來安居居民證」化身城市決策員；「老屋風險」區用互動箱感受城市發出的警訊；「更新選擇」區一次認識多元更新路徑，包括首創「106專案」—百分之百同意、無爭議案件六個月內審議完畢；「580專案」—社區意願達五成，住都中心立即進場評估，達八成直接轉為公辦招商；還有加速危險建築重建的「都更三箭」、培訓上千名種子深入社區的「都更推動師」計畫，以及補足公益設施需求的公辦都更。

「城市雙核心」區則說明政策與執行如何並肩前行，最後走進「新北未來願景」區，用未來願景雲與留聲電話機，說出自己想要的新北市。現場由吉祥物「抵家」與「陳香菊」化身城市特派員，陪伴民眾完成整趟旅程，策展想傳達給市民的不只是看市府做了什麼，而是「用自己的選擇，理解城市為什麼這樣進化」。

此外，主辦單位將藉由博覽會頒發「2026都市更新暨危老重建團隊獎」，其中，「禾蓮心中美」拿下評審團特別獎；「禾蓮開發」用心秉持「以人為本、以社區為核心」的理念，搭配新北住都中心專業輔導團隊，再加上住戶高度共識下順利完成整合，於112年12月報核、114年1月核定、同年10月動工，已成為區域更新再生的重要里程碑，備受本次評審團的特別肯定。

都更 新北 城市

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