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近九成寄居蟹案件完成轉銜 新北租賃公會攜手業者接住房東房客

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

針對寄居蟹管理顧問公司停止提供社會住宅包租代管服務，國家住宅及都市更新中心自8月10日起啟動轉銜專案，目前近九成案件已完成或進入承接程序，新北市租賃住宅服務商業同業公會轄下近2,700件轉銜案件，目前也協助超過九成房東進行服務，公會也呼籲，尚未完成登記的房東應儘速填寫「寄居蟹案件轉銜協助登記表」，以保障租稅優惠、修繕補助及社宅相關權益。

新北租服公會表示，此次轉銜並非單純將名單移交其他業者，而是必須逐戶聯繫房東與房客、確認承接意願、核對契約與款項狀態，並協助處理點交、結算及重新簽約。事件發生後，公會即配合國家住都中心啟動聯繫及媒合機制，多家業者也迅速調度業務、行政及客服人力，成立專責窗口，逐案說明、追蹤並協助完成相關程序。

新北租服公會理事長王則人表示，近九成案件能順利進入轉銜程序，是主管機關、公會與第一線業者共同努力的成果。「許多業者承擔原本不屬於自身業務的額外工作，一通電話、一份文件、一戶一戶追蹤，目的就是不能讓房東、房客因個別企業事件而失去保障。」

王則人指出，完成轉銜只是第一步，如何重新建立市場信任，才是產業真正的考驗。過去業界較常以管理戶數及成長規模衡量成果，但此次事件後，房東更重視款項如何管理、契約是否清楚、企業經營是否穩健，以及服務的專業性與即時性。

王則人透露，因應房東疑慮，目前已有租服業者陸續啟動服務升級，包括強化租金、押金與營運資金的區隔管理，建立風險準備及履約保障機制，導入第三方支付或更透明的款項管理方式；同時定期提供租務、修繕及營運資訊，並強化重大投資與經營風險揭露，讓房東能夠查詢、追蹤並掌握委託房屋狀況。

王則人強調，未來租服業者提供的不能只有「代為出租」，更要進一步協助房東管理資產與風險。「租服產業下一階段不再只是比較誰管理的戶數多，而是誰能用制度、透明與服務，真正獲得房東的長期信任。」

公會也提醒，轉銜協助登記將於10月31日截止，已登記房東應於11月16日前確認承接業者；未依限完成者，案件可能退出社宅包租代管計畫。公會將持續配合主管機關協尋未聯繫房東，並推動產業自律與服務升級，讓個別事件成為制度改革與產業進步的起點。

房東 房客 新北

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